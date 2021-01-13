Olay, 7 Ocak tarihinde Çayırova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. K. isimli bir vatandaş 3 kişi tarafından kapkaça uğradı. Bu sırada 2 bin 400 lirasını kaptıran R.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vatandaşın şikayeti üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şahısların İstanbul'da olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.A., M.P. ve H.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö. isimli şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken, S.A. ve M.P. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 Oca 2021 - 19:26- Asayiş Güncelleme: 13 Oca 2021 - 19:28
Vatandaşın 2 bin 400 lirasını çalan kapkaççılar yakalandı
Çayırova'da bir vatandaşın 2 bin 400 lirasını kapkaç yolu ile çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.