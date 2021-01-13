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13 Oca 2021 - 19:26- Asayiş G: 13 Oca 2021 - 19:28

Vatandaşın 2 bin 400 lirasını çalan kapkaççılar yakalandı

Çayırova'da bir vatandaşın 2 bin 400 lirasını kapkaç yolu ile çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Olay, 7 Ocak tarihinde Çayırova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. K. isimli bir vatandaş 3 kişi tarafından kapkaça uğradı. Bu sırada 2 bin 400 lirasını kaptıran R.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vatandaşın şikayeti üzerine  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şahısların İstanbul'da olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.A., M.P. ve H.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö. isimli şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken, S.A. ve M.P. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli, İstanbul

13 Oca 2021 - 19:26 - Asayiş

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