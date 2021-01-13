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13 Oca 2021 - 19:30- Gündem G: 13 Oca 2021 - 19:47

Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu canlı yayında aşısı oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşını Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte canlı yayında yaptırdı.
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Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca açıklama yaptı. Bu akşam Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte aşı yaptıracak olan Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA CANLI YAYINDA AŞI OLDU

Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Bakan Koca, canlı yayında aşı oldu. İlk olarak Bakan Koca aşı yaptırırken Bilim Kurulu üyeleri ve Mehmet Ceyhan da sırasıyla

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz 14 gün sürecek güvenlik süreçlerine başlamıştı. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ

Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir.

"İLK AŞIYI OLACAĞIZ"

Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.

AŞILAMA SEYRİ WEB SİTESİNDEN CANLI TAKİP EDİLECEK

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşıların üzerinde bulunan kare kod sistemiyle adına tahsis edilen kişiden başkaya aşılamak mümkün değildir. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar, randevu alarak aşılamaya gidecektir.

"VATANDAŞLARIMIZI MOTİVE EDECEK"

Aşı çalışmalarında vatandaşlarımızı motive edecek devlet büyüklerimizin aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı buldu. Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisine karşı başlattığımız bir gündür. Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programımızı başlatacağız."
# destek

13 Oca 2021 - 19:30 - Gündem

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