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13 Oca 2021 - 20:34- Gündem G: 13 Oca 2021 - 20:37

Vakalardaki düşüş sürüyor!

Ülkemizdeki koronavirüs vakaları düne göre azalırken, vefat sayısı arttı. 13 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; 971'i semptomatik olmak üzere 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839'a yükseldi. Vefat sayısı 173 artarak toplamda 23 bin 325'e çıktı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 971'i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 173 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 325'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 355 bin 839'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 463 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 652'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.
# koronavirüs

13 Oca 2021 - 20:34 - Gündem

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