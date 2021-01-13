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13 Oca 2021 - 22:21- Asayiş G: 13 Oca 2021 - 22:24

D-100’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Derince D-100 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Derince D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre E. idaresindeki 41 BC 565 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BJH 784 plakalı Chevrolet marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından hafif ticari aracın içinde yolcu olarak bulunan Banu E. isimli kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra tedavi edilmek üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Derince, eğitim, yardım

13 Oca 2021 - 22:21 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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