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14 Oca 2021 - 07:56- Spor G: 14 Oca 2021 - 07:57

Kocaelispor bir stoperle daha temasta

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor bir stoperi daha gündemi üst sıralarında tutuyor. Yeşil siyahlılar, Balıkesirspor’da forma giyen Abdülhamit Yıldız ile temas halinde. 33 yaşındaki deneyimli stoperin Balıkesir ekibi ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

SÜPER LİG DENEYİMİ DE VAR

Abdülhamit kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe, Kasımpaşa, Şanlıurfa, Karşıyaka, Karagümrük ve Altay takımlarında da oynadı. Deneyimli futbolcunun Süper Lig’de 8, 1. Lig’de 117, 2. Lig’de 78 ve Türkiye Kupası’nda da 18 maçı bulunuyor. Yeşil siyahlılar bir süredir takip ettiği Mehmet Dingil ile de ilgilenmeye devam ediyor.

14 Oca 2021 - 07:56 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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