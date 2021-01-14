Görme engelli, borsada para kazandırma yalanıyla dolandırdı

Gölcük’te görme engelli Yılmaz K., iddiaya göre borsada para kazandıracağını söyleyip ikna ettiği esnaf Bedri Yavuz’dan 8 ay önce bin dolar, ardından da belirli aralıklarla toplam 237 bin 400 lira ve öğretmen M.Y.’den 26 bin lira aldı. Yılmaz K. kısa süre önce kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını anlayan Bedri Yavuz ve M.Y., Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayette bulundu.

Kazanç elde etme vaadiyle görme engelli bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyen Bedri Yavuz, "Benim yanımda çalışan bir kadının Yılmaz K. adındaki eşi, çok samimi tanıdığımız, güvendiğimiz bir vatandaş bana yaklaşık 8 ay önce bir şeylerden bahsetti. Borsa gibi bir şeyler dedi ama ne olduğunu bilmediğim için anlamadım. Uzunca anlattıktan sonra ben bu arkadaşa güvenip bin dolar para verdim. Daha sonra sürekli bana paranın ne kadar yükseldiğini anlattı ama ben hiç para almadım kendisinden" dedi.

‘BÜYÜK KAZANÇLAR SAĞLAYACAĞINI SÖYLEYİP KANDIRDI’

Yılmaz K.’nın iyi bir kağıt yakaladığını ve büyük kazançlar sağlayacağını söyleyerek kendisini kandırdığını ifade eden Yavuz, "Daha sonra bana yeniden gelerek borsada iyi bir kağıt yakaladığını, sermayenin büyük olduğu takdirde büyük kazançlar sağlayacağını söyledi. Ben de ona borsa işlerinden anlamadığımı ama kendisine borç para verebileceğimi söyledim. Banka havalesiyle kendisine borç adı altında para gönderdim. Bir seferde 195 bin lira gönderdim, diğer seferde de 42 bin 400 lira gönderdim. Bu paranın karşılığında bana taksit taksit 10 ayda ödeme yapacağını ve ilk taksitin 1 Ocak’ta olacağını söyledi" diye konuştu.

‘TELEFONLARINI KAPATINCA KAÇTIĞINI ÖĞRENDİK’

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yavuz, "1 Ocak geldiğinde bütün telefonlarını kapatıp kaçtığını öğrendik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Olayı takip edip araştırıyorlar. Benim dışımda bir kişinin daha dolandırıldığını öğrendim. Onunla da irtibata geçtik, o da bizimle beraber savcılıkta ifadesini verdi. Kendi eşi de evdeki ziynet eşyalarının alındığını kendisinin de mağdur olduğunu aynı şekilde savcılığa bildirdi. Biz eşiyle beraber 3 kişi savcılığa suç duyurusunda bulunduk fakat şu an hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, kendisi kayıp” dedi.

Yavuz kendileri gibi başka mağdurların da olduğundan şüphelendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beni dolandıran kişi görme engelli, telefonuna kurduğu ses programıyla iletişim kuruyor. Biz bunu canlı olarak gördük. En son gördüğümüzde onun hesabında benim gördüğüm 64 bin dolar para vardı. Bana bunu kendi göstermişti. Kendi kızı ise babasının hesabında 145 bin dolar olduğunu söylemişti. Biz tespit edemedik ama bizim gibi birçok kişinin mağdur olduğundan şüpheleniyoruz.”