SEKA Devlet Hastanesi'nde ilk aşılama yapılacak

Dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, açıklamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne geçerek canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.
SEKA DEVLET’TE İLK AŞILAMA
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Çin’den gelen Covid-19 aşılamalarının bugün başlayacağını duyurdu. İlk aşılama bugün saat 11.00’de SEKA Devlet Hastanesi’nde gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.