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14 Oca 2021 - 09:16- Gündem G: 14 Oca 2021 - 09:31

SEKA Devlet Hastanesi'nde ilk aşılama yapılacak
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Dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, açıklamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne geçerek canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. 

SEKA DEVLET’TE İLK AŞILAMA

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Çin’den gelen  Covid-19 aşılamalarının bugün başlayacağını duyurdu. İlk aşılama bugün saat 11.00’de SEKA Devlet Hastanesi’nde gerçekleşecek. 
# koronavirüs, Kocaeli, covid-19

14 Oca 2021 - 09:16 - Gündem

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