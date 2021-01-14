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14 Oca 2021 - 09:22- Gündem G: 14 Oca 2021 - 09:39

Hürriyet’e soruşturma açıldı

Bir vatandaşın çöp konteynerlerinin düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonların yapılmaması iddiasıyla savcılığa baş vurması üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ e soruşturma açıldı
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Vatandaşın çöp konteynerlerinin düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonların yapılmaması iddiasıyla savcılığa baş vurması üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ e soruşturma açıldı.

“İNANILIR GİBİ DEĞİL”

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı, “ Tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili 2 KEZ ÜST ÜSTE bakanlıktan müfettiş istedik. Her ikisi de reddedildi ve müfettiş gönderilmedi. Ama hakkımda anında Kocaeli Büyükşehirden müfettiş görevlendirildi. Neden mi? Çöp konteynerlerinin düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonların yapılmaması iddiasıyla verilen dilekçe savcılık tarafından bakanlığa gönderiliyor, bakanlık da müfettiş görevlendiriyor, üstüne üstlük ‘görevi kötüye kullanmaktan’. Demek ki çöp şikayeti yolsuzluklardan daha önemli. Halbuki yolsuzluk daha kötü kokar...! İnanılır gibi değil”

# İzmit, Kocaeli

14 Oca 2021 - 09:22 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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1907 - Suç sizde değil Fatma hanım. Maalesef temizlik işlerinin başındakiler de.maalesef şikayetlerimizi dikkate elmıyorlar.Çöp toplanma saatleri ile ilgili şikayette bulunduk kimse oralı bile olmadı.iş bilmez adamalr var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 09:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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