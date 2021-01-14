Vatandaşın çöp konteynerlerinin düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonların yapılmaması iddiasıyla savcılığa baş vurması üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ e soruşturma açıldı.

“İNANILIR GİBİ DEĞİL”

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı, “ Tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili 2 KEZ ÜST ÜSTE bakanlıktan müfettiş istedik. Her ikisi de reddedildi ve müfettiş gönderilmedi. Ama hakkımda anında Kocaeli Büyükşehirden müfettiş görevlendirildi. Neden mi? Çöp konteynerlerinin düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonların yapılmaması iddiasıyla verilen dilekçe savcılık tarafından bakanlığa gönderiliyor, bakanlık da müfettiş görevlendiriyor, üstüne üstlük ‘görevi kötüye kullanmaktan’. Demek ki çöp şikayeti yolsuzluklardan daha önemli. Halbuki yolsuzluk daha kötü kokar...! İnanılır gibi değil”