Kocaeli Valiliği'nden aşı açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid 19 pandemisinin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, ilgili Bakanlıklar tarafından yayımlanan Genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız doğrultusunda, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurulup, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek ilimizde uygulamaya geçirilmiştir.

Bu doğrultuda Valiliğimiz koordinasyonunda, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere Kaymakamlıklar, İl/İlçe Belediye Başkanlıkları, Kolluk Kuvvetleri, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Grupları, Muhtarlıklar ile diğer kamu kurumları tarafından sahada yürütülen özverili çalışmalar, özel sektörde hizmet veren kuruluşlar ve tedbirlere uyan tüm vatandaşlarımızın desteği alınarak pandemi ile mücadelede ilimizde çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ülkemiz geneli ile birlikte ilimizde de uygulanacak olan İnaktif Pandemik Covid-19 (coronavac) aşılama faaliyetleri, bu başarıyı çok daha üst noktalara taşıyacaktır.

796 AŞI ODASI HAZIRLANDI

Bu kapsamda, ilimizde 4 ayrı lokasyonda bulunan toplam 220 m3 soğuk hava aşı deposunda aşıların uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve sağlık kuruluşlarına günlük olarak dağıtım yapılabilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Aşı uygulamaları için Kocaeli Üniversitesi, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde toplam 796 aşı odası hazırlanmış olup ihtiyaç duyulması halinde bu sayı arttırılabilecektir.

SMS İLE SORGULANACAK

Öncelikle ilimizde görevli sağlık personelleri aşılanacak olup, devamında Sağlık Bakanlığımızın risk değerlendirmesine uygun şekilde tüm vatandaşlarımızın aşılanması için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülecektir. Vatandaşlarımız kendilerine ait Covid 19 aşı öncelik durumlarını, e-Nabız, MHRS ve “ASILA TC KİMLİK NUMARASI ve KİMLİK KARTI SERİ NUMARASININ SON DÖRT RAKAMI” nı yazıp 2023'e göndererek SMS ile sorgulayabilecek, aşı grubu listesinde yer alanlar randevularını e-Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden alabilecektir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın geliştirdiği “AŞILA” uygulaması ile sağlık personelleri kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecek ve aşı için randevu oluşturabilecektir.