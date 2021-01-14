Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Türkiye’nin KKTC’ye yaklaşık 300 bin SinoVac aşısı göndereceğini söylemişti. Türkiye’den gönderilen ilk dozların sabah saatlerinde adaya ulaştığı açıklandı. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Türkiye’ye ait bir ambulans uçak aracılığıyla ilk 20 bin doz SinoVac aşısı adaya getirildi. Aşılar öncelikli olarak riskli gruplara uygulanacak. Öte yandan KKTC'de salgının başlangıcından bu yana toplam bin 829 vaka tespit edildi.
14 Oca 2021 - 09:47- Gündem Güncelleme: 14 Oca 2021 - 10:00
Türkiye’den KKTC'ye 20 bin SinoVac aşısı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Türkiye tarafından gönderilen 20 bin SinoVac aşısı adaya ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.