İzmit Belediyesi hasarlı binaların yıkımına devam ediyor

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin kentte tespit ettiği ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Deprem kuşağında olan ve depremle her an yüz yüze olan İzmit’te yapılan tespitler sonucunda son olarak 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak numara 79 adresinde bulunan 2 katlı bina ekiplerin çalışması sonucu yıkıldı.
OLASI BİR DEPREM İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR
Kullanılması tehlikeli olan binanın yıkılmasıyla birlikte olası bir depremde yaşanacak olumsuz durumlar da ortadan kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre hasar tespitlerinin devam edeceği ağır hasarı olan binalar için çalışmalar yapılacağı belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.