Sağlık Çalışanları Covid-19 aşısı olmaya başladı

Çin'in Covid-19 aşısı CoronaVac'a Acil kullanım onayının gelmesiyle birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışması başlandı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde başlayan aşılama çalışmasına e-devlet, mhrs.gov.tr ve ALO 182 üzerinden randevu alan tüm sağlık çalışanları katılabilecek.

Daha önce ilimizde gerçekleştirilen FAZ 3 çalışmalarına gönüllü olarak katılarak Covid-19 aşısı olan Kocaeli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Müge Toygar Deniz aşılama çalışmasıyla alakalı şu bilgileri verdi. Toygar “Geçtiğimiz Mart ayından beri süren uzun bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığımızın girişimleriyle birçok ülkenin öncesinde aşılama çalışmaları tüm illerimizde başladı. Aşılama öncelikli olarak en riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik olacak. Daha sonra 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara yapılacak. Aşılama ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.” dedi.

Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği aşılamada ilk Covid-19 aşısını Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Aziz Çardak oldu. Covid-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin bir ay içinde hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.

Aşı çalışmaları gece 24.00'e kadar sürecek. Hafta sonu da aşılama yapılacak.