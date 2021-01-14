“150 bin 138 işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı”

EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, SGK ve İŞKUR verilerini paylaşarak, "Ücretsiz izin ve işten atmaların son bulması, tam zamanlı iş, tam ücret, işsizlik sigortası fonunun sadece işçiler ve işsizler için kullanılması için birlikte mücadele edelim" dedi. Kovid-19 salgınında onuncu ayının geride kaldığını hatırlatan Erkan, "Bu on ayda; virüsün yayılım hızının pik yaptığı dönemlerde dahi, iktidarın 'ne olursa olsun üretim sürsün' tutumu nedeniyle, patronların karı uğruna çarklar dönerken, işçi ve emekçilerse sürü bağışıklığına terk edildi. Kısıtlama kararlarının dışında tutulan işçiler özel izinlerle çalıştırılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“İŞTEN ÇIKARILMANIN ÖNÜ AÇILDI”

Sözlerine devam eden Erkan, “Pandemi süresince 'hastalık mı, açlık mı' ikilemi arasında çalışmak zorunda bırakılan işçilerin her türlü talebini görmezden gelen iktidar, sıra patronlara gelince adeta kesenin ağzını açtı. Hükümet tarafından açıklanan tüm paketlerden patronlara teşvik ve destekler çıkarken işçilerin payına ise kazanılmış haklarının gasbı, güvencesizlik ve esnek çalışma düştü. Kısa çalışma ödeneği adı altında işsizlik sigortası fonu patronların yağmasına açılırken, 'işten atmalar yasaklanıyor' propagandası eşliğinde gündeme getirilen torba yasayla ücretsiz izin ve tazminatsız işten çıkarmaların önü açıldı" ifadelerini kullandı.

“60 BİN İŞÇİ ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLDİ"

Hükümet ve patronların pandemiyi fırsata dönüştürüp işçi haklarını budadığını belirten Erkan, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştığını vurguladı. Pandemi ile geçen 10 ayın işçiler için ne anlama geldiğini anlamak için sanayi kenti Kocaeli'deki tabloyu ortaya koymanın yeterli olduğunu ifade eden Erkan, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aylık bülteni sigortalı istatistikleri Ekim 2020'ye göre; ilimizde aktif sigortalı sayısı 604 bin 182. Yine, İŞKUR İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre; pandemi süresi boyunca, ilimizde faaliyet gösteren toplam 17 bin 237 işyerinde çalışan 150 bin 138 işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. 17 Nisan 2020'den 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz izne gönderilerek nakdi ücret desteği alan işçi sayısı ise 59 bin 843 işçi" dedi.

"İŞÇİLERİN GÜNLÜK 47 LİRA İLE YAŞAMASI BEKLENİYOR!"

Ücretsiz izin uygulamasının 29 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iki ay süreyle, 17 Mart tarihine kadar bir kez daha uzatıldığını hatırlatan Erkan, "Cumhurbaşkanı 'gerekli görürse' bu süreyi Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Yine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 2021 yılında ücretsiz izne çıkarılan işçilere ödenen 'nakdi ücret desteği' tutarına, asgari ücrete yapılan zam oranında bir artış yapıldı. Buna göre 1168 lira olan ücretsiz izin ödeneği, 1420 liraya çıkarılmış oldu. Artık işçilerden günde 39 lira ile değil 47 lira ile yaşaması bekleniyor" dedi.