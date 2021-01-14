Kartepe Derbent Mahallesi’nde bir kişinin kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. AKUT ekibinden oluşan 6 kişilik bir ekip de arama çalışmalarına katıldı. Kayıp şahsın en son dağlık bölgede görüldüğünü belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, “Aldığımız bilgilere göre kayıp kişinin bir doktor olduğunu biliyoruz. İlk olarak Derbent Mahallesi’nde bir berbere gitmiş ve orada epilepsi geçirdiğini öğrendik. Bu kişinin oradan ayrıldıktan sonra kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. En son Mobese görüntülerinde ise şahsın Derbent dağ yolunda görüldüğü tespit edildi. Arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye 6 kişiden oluşan AKUT ekibini de hemen sevk ettik” dedi.
14 Oca 2021 - 14:05- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2021 - 14:11
Kartepe'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kartepe'de kaybolan kişiyi bulmak için AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede arama çalışması başlattı.
14 Oca 2021 - 14:05 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.