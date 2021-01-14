Aksoy ve Özkürkçügil de aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün canlı yayında Çin'in Covid-19 aşısı olması sonrası ülke genelinde sağlık çalışanlarında aşı yaptırılmaya başlandı. Bu sabah itibari ile Kocaeli’de aşı çalışmalar başladı. İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından, Kocaeli Tabip Odası eski Başkanı, CHP’nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil’de koronavirüs aşısı oldu.
“AŞINIZI OLUN”
Aşı olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy, “Maskesiz güzel ışıltılı günler yakında inşallah” notunu düştü. Özkürkçügil ise paylaşımında, “Synovac (Çin) aşımı oldum, hayırlısı olsun. Bütün dostlarıma da fırsat çıktığında aşılarını olmalarını kuvvetle tavsiye ederim. Aşı tercihleri şu aşamada tamamen kişisel olup hiç buraya takılmadan hangi fırsatı yakalarsanız aşınızı olun” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.