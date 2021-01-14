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14 Oca 2021 - 14:43- Gündem G: 14 Oca 2021 - 14:45

Aksoy ve Özkürkçügil de aşı oldu

İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy ve eski Tabip Odası Başkanı Cüneyt Özkürkçügil, sağlık çalışanlara uygulanmaya başlayan Covid-19 aşısı CoronaVac'ı oldu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün canlı yayında Çin'in Covid-19 aşısı olması sonrası ülke genelinde sağlık çalışanlarında aşı yaptırılmaya başlandı. Bu sabah itibari ile Kocaeli’de aşı çalışmalar başladı. İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından, Kocaeli Tabip Odası eski Başkanı, CHP’nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil’de koronavirüs aşısı oldu.

“AŞINIZI OLUN”

Aşı olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy, “Maskesiz güzel ışıltılı günler yakında inşallah” notunu düştü. Özkürkçügil ise paylaşımında, “Synovac (Çin) aşımı oldum, hayırlısı olsun. Bütün dostlarıma da fırsat çıktığında aşılarını olmalarını kuvvetle tavsiye ederim. Aşı tercihleri şu aşamada tamamen kişisel olup hiç buraya takılmadan hangi fırsatı yakalarsanız aşınızı olun” ifadelerini kullandı. 
# Kocaeli, covid-19, İzmit, koronavirüs, aşı

14 Oca 2021 - 14:43 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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