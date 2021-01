Telli: Ana sınıfında hedefimiz, yaşayarak öğrendiklerini eğitimimizle desteklemek

1999 yılından günümüze kadar yüzlerce miniği ana sınıflarından mezun eden ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları, mevcut 3 ana sınıfında eğitim öğretimine devam ediyor. Biri 4 yaş, diğer ikisi 5 yaş olmak üzere onlarca öğrencinin yetiştiği ana sınıflarında devam eden eğitim, içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını nedeniyle diğer tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi online olarak gerçekleştiriliyor. Yaparak yaşayarak öğrenme temelli öğrenci merkezli etkinlikleri içeren eğitim programı ve İngilizce eğitiminin öneminin ön plana çıktığı ana sınıfları hakkında ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Müdürü Güler Telli ile röportaj yaptık.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nı kısaca tanıtır mısınız?

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları 21 yıldır Kocaeli’de hizmet vermektedir. KYÖV sahipliğinde olan okullarımızın öğretim programı ODTÜ GVO danışmanlığında yürütülmektedir. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları bünyesinde ilkokula bağlı ana sınıfları ilkokul, ortaokul ve lise bulunmaktadır.

“HEDEFİMİZ DONANIMLI BİREYLER YETİŞTİRMEK”

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nın eğitim öğretim yaklaşımları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları olarak sorgulayan, araştıran, öz güveni yüksek, toplumsal duyarlılığı yüksek bilgi ve beceri donanımına sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, öğretim programlarımızı çağın gereklerine karşılık verecek şekilde sürekli güncelliyor, öğretmen gelişimine büyük önem veriyor, akademik-sosyal-kültürel gelişimi destekleyici unsurları öğretim programımızın içine yerleştiriyoruz.

“9 OKULUMUZLA SIKI İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Ana sınıfı eğitiminizi biraz daha detaylı dinlemek istiyoruz. Ana sınıfı yapınızdan ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Şu anda hepimizin bildiği gibi pandemi nedeniyle alınan “Uzaktan Eğitim” adı altında çocuklarımıza online olarak eğitim vermekteyiz. Elbette hepimizin arzusu, salgının tamamen bitmesi ile birlikte bir an önce öğrencilerimize kavuşmak. Ana sınıflarımızda 4 yaş ve 5 yaş gruplarımız var. Öğrencilerin rahatlıkla dolaşım sağladıkları tek katlı bir yapıya sahip okulumuzda ana sınıfının kendi oyun bahçesi bulunmaktadır. Ana sınıfı birimimizde 3 ana sınıfı öğretmeni, bir İngilizce konuşan anasınıfı öğretmeni ve iki yardımcı personel görev almaktadır. Öğrencilerimize uygulamalı derslere gidiş ve dönüşte bir öğretmen ve bir yardımcı personel eşlik etmektedir. Ana sınıfı 4 yaş ve 5 yaş öğretim programları ODTÜ GV Okullarınca geliştirilmiş olup programın sağlıklı yürütülmesi için 9 okulumuz arasında sıkı bir işbirliği yaşanmaktadır.

“YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME”

Ana sınıfı eğitim öğretim faaliyetleriniz nelerdir?

ODTÜ GV ana sınıfı programı, ODTÜ GVO ana sınıfı koordinatörlüğü rehberliğinde, sürekli gözden geçirilir ve güncellenir. Tüm öğretmenler bu süreçlerin içinde görev alırlar. Yaparak yaşayarak öğrenme temelli öğrenci merkezli etkinlikleri içeren programımız ile öğrencilerin bilgi ve beceri gelişiminin desteklenmesi hedeflenir. Bu hedefe hizmet etmek üzere ana sınıfı programlarımız GEMS (Great Exploration Math andScience – Matematik ve Fen’de Büyük Araştırmalar) eğitim modeli, STEM ve Orff eğitimi uygulamaları ile zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin bireysel gelişimleri yakından takip edilir. Bu amaçla hazır bulunuşluk tespit ve gelişim süreci takibi için sosyal beceri envanteri, Frostic Görsel Algı çalışmaları, Bracken temel kavram gelişim ölçeği gibi araçlar kullanılmakta her öğrenci kendi süreci içinde yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. 100’üncü gün etkinlikleri, dans, drama, masal atölyesi gibi dersler, kulüp etkinlikleri, portfolyo çalışmaları, belirli gün ve haftalar kutlamalarında sergilenen hazırlıklar ile öğrencilerin sosyal kültürel ve bireysel gelişimleri güçlendirilmekte ve öğretim süreçleri desteklenmektedir.

“ANA SINIFINDAN 12. SINIFA KADAR İNGİLİZCE”

Özel okullarda İngilizce eğitimine büyük önem veriliyor. ODTÜ GV Kocaeli Okulları ana sınıfı İngilizce eğitiminden bahseder misiniz?

İngilizce öğretim programımız, ana sınıfından başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar sarmal bir yapıda ilerler. Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini hedefleyen öğretim programımız tasarlanırken, Avrupa Ortak Başvuru Metninin A2 düzeyi için belirlediği kazanımlar ve “Global Scale of English” ölçümleme sistemindeki skala göz önünde bulundurulmuştur.

“ÜST SEVİYE İNGİLİZCE PROGRAMI”

4 yaş grubumuzda haftada 6 saat, 5 yaş grubumuzda haftada 9 ders İngilizce eğitimi yapılmaktadır. Ek olarak öğrencilerle İngilizce konuşan bir yardımcı öğretmenimiz de bulunmaktadır. ODTÜ GV Okulları’nda sunulan nitelikli ve üst seviye İngilizce programı ana sınıfı seviyesinde de büyük bir titizlikle uygulanmaktadır. Bütün derslerde, öğrendikleri dilin kültürünü öğrenmelerinin yanı sıra iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

“İNGİLİZCEYİ GÜNLÜK YAŞANTILARINA KATIYORUZ”

Ana sınıflarımızda her hafta Games, Drama, Story, Arts and Crfats, Library, Culture Awareness, Phonics, Pen and Paper, Mimi derslerimiz ile oyun, hikaye el işi, kitap okuma, drama gibi etkinlikleri harmanlayıp İngilizce öğrenimini eğlenceli şekilde günlük yaşantı içerisine katarak öğretiyoruz. Böylece öğrencilerimiz İngilizceyi ana dilleri gibi öğrenmiş oluyorlar.