8 yaşında sayısız şiir, 14 yaşında ise kitap yazdı

LİMAŞ Stratejik Planlama ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Kürşat Bal’ın kızı ve aynı zamanda Kocaeli Bayındırlık İl eski Müdürü Nazif Bal’ın torunu olan Aybike Bal, 14 yaşında yazdığı kitapla ülkenin en genç yazarları arasına girdi. Şu an 19 yaşında olan Aybike ile yaptığımız keyifli söyleşide, onu bu büyük atılıma yönelten etkileri konuştuk. Üniversiteye hazırlanan Aybike Bal; ilk kitabı olan “Kalbimden Gelen Fısıltı”yı 273 sayfa olarak okuyucularına sundu.

Kitap yazmaya kaç yaşında başladın?

On dört yaşında kitap yazmaya başladım. Her zaman güncel olayları takip eden biriydim. Edebiyata karşı ilgim vardı, kitap okumayı eleştiri yapmayı seven biriydim. Sosyal olaylara önem veren bir kişiliğim vardır.

“ŞİDDET VE ÇOCUK GELİNLER BENİ ETKİLEDİ”

Kitap yazmaya nasıl karar verdin?

Bir dönem kadına yönelik şiddet (günümüzde hala devam etmekte), ne yazık ki küçükken evlendirilen kız çocukları beni çok üzüyor ve derinden etkiliyordu. Ben sekiz yaşında şiir yazmaya başlamıştım. Yani az çok elim kalem tutuyordu. Sonra dedim ki neden duygularımı düşüncelerimi, gerçek samimi duyguları bir kitapta toplamayayım. Ve hemen kitap yazmaya karar verdim.

Kitabının konusundan bahsedebilir misin?

“Kalbimden Gelen Fısıltı” isimli bu ilk kitabımda motor kazası geçiren bir kızın ayağını kaybetmesi ve özgüvenini yitirmemesinden bahsettim. Onun aşk hayatı ve aile olaylarına değindim. Yazdıklarımda sosyal olaylarla ilgili mesajlar yatıyordu.

“HERKES KENDİNDEN BİR PARÇA BULACAK”

Bu kitabın devamı gelecek mi?

Kendimi her zaman geliştirmeyi seven bir kişilik özelliğim var. İkinci kitabımı yazma aşamasındayım. Okuyucuların beğeneceğine eminim. Kitaplarımın ileride daha çok insanın hayatında iz bırakacağına eminim, herkes kendinden bir parça bulacaktır.

Peki, ileriye yönelik planların nedir, meslek olarak ne seçmeyi düşünüyorsun?

Avukat olup adaleti sağlamak istiyorum. Günümüzde ne yazık ki bu da yok. Ben çok doğrucu samimi biriyim, iyi ki de öyleyim… Benim yaşam felsefeme göre hoşgörülü olmalıyız, adaletli olmalıyız. Ülkemize ancak böyle sahip çıkarız.

“İÇİNİZDEKİ YETENEĞİ DIŞARI ÇIKARTIN”

Son olarak genç okuyucularımız için mesajın ne olacak?

Sevgili genç arkadaşlarım, hayatta hep kendi ayaklarınızın üstünde dimdik durun, genç yaşta kendinizi geliştirin, hedeflerinize doğru koşun, içinizdeki yeteneği dışarı çıkartın. Bana göre mutluluk; insanlara, olaylara bağlanma hedeflerine bağlıdır.