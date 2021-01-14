Körfez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yeni binasında

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye tarafından projelendirilerek tadilatı yapılan binada hizmet vermeye başlayan Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Söğüt ile birlikte ziyaretlerde; Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Körfez Sosyal Hizmetler Müdürü Burak Güler ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı.

MÜDÜRLÜK FAALİYETE BAŞLADI

Daha önce Körfez’de şubesi bulunmadığı için vatandaşların Derince’ye gitmek zorunda kaldığını belirten Söğüt, “Körfezli hemşerilerimiz için kolaylık olması için çaba gösterdik. Müdürlüğümüz faaliyete başladı. Vatandaşlarımız artık çeşitli işlemlerini ve başvurularını bu binada rahatlıkla gerçekleştirebilecek” dedi. Kısa süre önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine getirilen Kamil Tüylüoğlu’na plaket takdim eden Başkan Şener Söğüt, görevinde başarılar diledi.