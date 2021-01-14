AKP İzmit’te değişim başladı

İzmit Belediye Meclisi’nin ocak ayı toplantısında alkol ruhsatı ile ilgili yaşananlar, AKP’de büyük sorunlara neden oldu. Öncelikle gelişmeleri size aktarmak istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında İzmit’e yapılan Tramvay Projesi yapım işi kapsamında 2016 yılında Barlar Sokağında bulunan onlarca iş yeri yıkıldı. Proje döneminde iş yeri yıkılan ve yeni mekana alkol ruhsatı sözü verilen iki esnafa 6 yıl geçmesine rağmen alkol ruhsatı hakkını geri alamadı. 6 yıl boyunca sürekli belediye meclis üyelerinden haklarını isteyen meclis üyeleri her seferinde eli boş döndü. İzmit Belediye Meclisi Ocak ayı meclis toplantısında AKP’li meclis üyesi Engin Uçar, mağdur olan esnafların yanında olarak parti kararından ayrı bir şekilde önerge sundu ve 2 mağdurunun iş yerlerine alkol ruhsatı verilmesini talep etti.

KOMİSYONA GİTMEDEN GEÇTİ

Bazı AKP’li meclis üyeleri Engin Uçar’ın aksine gündem maddesinin komisyonda görüşülmesini istedi. Komisyona gitmesi için yapılan oylamada Engin Uçar ve CHP’li meclis konunun komisyona gitmeden halledilmesini istedi. MHP’li meclis üyeleri, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Erkan Aksoy ve Erol Çalışkan çekimser oy kullandı. Gündem maddesi 14’e 16 oyla meclisten geçti ve iki işletmeci alkol ruhsatı almaya hak kazandı.

MECLİS SONRASI KAVGA

Meclis toplantısı sona erip canlı yayın kameraları kapandıktan sonra alanda bulunan AKP’li meclis üyeleri birbirine girdi. Engin Uçar ile Hayrettin Ünlü yaşadıkları anlaşmazlık sonrası birbirlerine hakaret ederek birbirlerinin üzerine yürüdü. “Sen kimsin beni tehdit ediyorsun lan” diye bağıran Ünlü ile Uçar arasında partiler girdi. Yaşanan olaylar sonrası AKP İzmit İlçe Başkanlığı maddenin doğrudan ya da dolaylı olarak geçmesinde neden olan isimleri ihraç talebi ile disipline sevk etti.

“BAŞKANVEKİLİMİZ NE YAPTIYSA ONU YAPTIK”

Maddenin geçmesinde çekimser oy kullanan AKP’li meclis üyesi Erkan Aksoy süreç ile ilgili gazetemize verdiği bilgide Uçar’ın önceki gün düzenlenen grup toplantısında katılmadığını ifade etti. Böyle bir teklif vereceğinden haberleri olmadığını ifade eden Aksoy, önerge sonrası grup başkanvekili ile aynı oyu vermeyi tercih ettiğini ifade etti. “Başkanvekilimiz ne yaptıysa biz onu yaptık” diyen Aksoy, olay sonrası İlçe Başkanı Ali Güney’e ile toplantı yaptıklarını ve konuyu anlattıklarını ifade etti.

“HABERLE MABERLE UĞRAŞAMAM”

Grup Başkan vekili ile birlikte Çekimser Oy kullanan Meclis Üyesi Erol Çalışkan ise konu ile ilgili haber olmak istemediğini ifade etti. Halkın oyu ile meclis üyeliğine getirilen Erol Çalışkan kamuoyunu bilgilendirmek adına sorulan sorulardan kaçarak “ben haberle maberle uğraşamam” ifadelerini kullandı.

YENİ GRUPBAŞKAN VEKİLİ TUTUŞ

Süreç içerisinde AKP Grup Başkan vekili Mustafa Soydabaş, disiplin süreci devam ederken kendi aldığı karar ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Soydabaş’ın istifası sonrası Grup Başkanvekilliğine ilçe Başkanı Ali Güney tarafından Muharrem Tutuş getirildi.

“ÇIKAN KARARI GÖRECEĞİZ”

Yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulunan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “AK Parti kurumsal kimliğini oluşturmuş bir partidir. Mecliste tartışılacak konular önce komisyonda görüşülür. Bir meclis üyemiz gündem dışında bir önerge vermiştir. Bunun gereğinde evet diyen ve çekimser olan arkadaşlarımız olmuştur. İlçe başkanımız konu ile ilgili açıklamayı yaptı. Bize il disiplin kuruluna talebini intikal ettirdi. Bundan sonra partimizin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli görüşmeler yapılacak ve nihai karar verilecek. Hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ ONLARDA

Yaşanan olaylarla ilgili bundan sonraki süreç AKP Kocaeli İl Disiplin Kurulu tarafından yürütülecek. İl Disiplin Kurulu Başkanı Orhan Barış, Başkanvekili Mustafa Yıldıztekin, Sekreter Fevzi Mahmut Çelik ve Üyeler Recep Demirel ile Erol Pekcan İzmit Meclisinde yaşanan tartışmalar ile ilgili nihai kararı verecek.