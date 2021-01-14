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14 Oca 2021 - 16:39- Gündem G: 14 Oca 2021 - 16:42

Büyükakın’dan Hürriyet’e Fethiye Caddesi teklifi

Büyükşehir Belediye Meclisinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın arasında Fethiye Caddesi projesi diyaloğu yaşandı. Büyükakın proje için nakdi destek ve ekip desteği önerisi verdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı ilk Meclis toplantısı Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde devam ediyor. Tahir Büyükakın Başkanlığında yapılan meclis toplantısında 115 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak. Mecliste gündem maddesi görüşülmesi öncesi önergeler görüşüldü.

HÜRRİYET’TEN İLETİŞİM TALEBİ

Mecliste gündem maddeleri görüşülmesi öncesi söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükakın’a bir takım sitemlerde bulundu. Büyükşehir ile İzmit Belediyesi arasında zaman zaman iletişimsizlik yaşandığını ifade eden Hürriyet, “Örneğin Fethiye Caddesi projesi. Üstyapıyı biz yapacağız diyoruz, altyapı lazım mı diyoruz. Cevap gelmiyor daha sonra büyükşehir yetkilileri gelip kazıyor. Belediyemizin önünde benzer bir olay yaşandı. Bir çalışma yapıldığında bize düşen birey yapıldığında iletişim ile halledilebilir. Dairelerden ricam bizim arkadaşlarla daha fazla iletişim kurmaları” dedi.

BÜYÜKAKIN’DAN NAKTİ DESTEK TEKLİFİ

Hürriyet’in ardından iletişimsizlik konusu ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Fethiye Caddesi için İSU’dan bir talebiniz oldu. Fethiye Caddesinin kırmızı kodlarını yapmak için İSU istedi. Uzun bir süre sonra cevap geldi. Size yazdılar bu projeyi ortak yapabilir diye. Alt yapı üstyapı çalışmalarında ayrı ayrı kurumlar devreye girdiğinde sorunlar olabilir. Gerekirse parayı ben vereyim altyapıyı da siz yapın dedim. Başkan yardımcılarınızdan gelen yazıda altyapıyı siz yapın üst yapıyı biz yapalım dendi. Ben size alt yapının parasını vereyim İSU da size teknik destek versin. İsterseniz alt yapıyı da üstyapıyı da biz yapalım. İSU’nun altyapı çalışması ile Büyükşehirin çalışmaları arasında bile zaman zaman iletişimsizlik olabilir. Hatta altyapı ve üst yapının desteğini vereyim. Ondan sorun yok. Proje tek elden çıksın. Sizin bizim fark etmiyor İzmit kazanacak” dedi.

“SİYASİ ÇEKİŞME OLUYOR”

Büyükakın’ın sözleri sonrası konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu konuda konuştuk ama mutabık kalmadı. Altyapı konusunda büyükşehir kadar iyi olmamız mümkün değil. Siz ya da biz. Altta ne yazık ki siyasi çekişmeler oluyor. Bir deneyimsiz bir belediyenin deneyimli bir belediye arasında illa fark çıkar problem çıkar” dedi. Başkan Büyükakın ise, “Bütçeyi biz verelim siz ayarlayın. İki ayrı iş yerden iş yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.

“MESELE PARA PUL DEĞİL”

Ardından konuşan CHP’li meclis üyesi Ünal Özmural, “Bu proje farklı siyasi alandaki kişilerin birlikte iş yapabileceğini gösteren bir proje olabilir. Bu aşamada alt yapının yapılması ihale edilmesi bizim İzmit belediyesi olarak şimdiye kadar yaptığı bir iş değil. Mesele sadece İSU Meselesi değil. Telekom var elektrik var. Buradaki kurumlarla iletişim var. Mesele para pul değil. Herkes kendi üstüne düşen sorumluğu yapınca sorun çıkmayacak Proje bitince beraber Fethiye Caddesine el ele, kol kola gezebilir” dedi.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, destek

14 Oca 2021 - 16:39 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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