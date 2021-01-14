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14 Oca 2021 - 16:41- Gündem G: 14 Oca 2021 - 16:43

Hürriyet, 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutladı
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Özgür düşüncenin, fikir özgürlüğünün bir ulusun kaderinde ne kadar önemli olduğunun farkında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit’te gerçekleştirdiği ilk ve tek basın toplantısında Türk milletine en yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet fikrini ilk olarak demokrasinin en önemli aracı olduğuna inandığı gazetecilerle paylaşmıştır. 

Tevhid-i Efkar’ın Başyazarı Velit Ebüzziya, Vakit’in Başyazarı Ahmet Emin (Yalman), Akşam’ın Başyazarı Falih Rıfkı (Atay), İleri’nin Başyazarı Suphi Nuri (İleri), İkdam’ın Başyazarı Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Tanin’in Başyazarı İsmail Müştak (Mayakon) ve İleri Gazetesi İzmit Muhabir Hakkı (Kılıçoğlu) bu özel basın toplantısında katılma şerefine nail olmuşlardır.

Sevgili basın emekçileri; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce bugün gerçekleştirdiği basın toplantısına katılan üstatlarınız gibi, uğurlu haberlere ulaşmanızı canı yürekten dilerim. 

Pandemi dönemi boyunca cefakâr ve fedakârca çalışarak, halkımıza haber ulaştırmaya çalıştığınızı yakından biliyor, bu vesileyle koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş basın emekçilerimizi rahmetle anıyorum. Covid 19 nedeniyle tedavi gören tüm gazeteci arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 

Ülkemiz açısından bu önemli tarihin sağlık açısından zor koşullarda geçirdiğimiz 98. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Yerel ve ulusal gazete, dergi, internet haber temsilcileri, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın emekçilerinin 16 Ocak Basın Günü’nüzü tebrik ediyorum.”

# İzmit, koronavirüs

14 Oca 2021 - 16:41 - Gündem

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