AKP’li kadınların kongresi ertelendi

Ertelenen kongre ilgili olarak Başkan Yasemin Özdemir, “Kongre komisyon ekibimiz çalışmaları sürdürmeye devam edecek, davet listelerimiz oluşturulacak. Kongremizi en ince ayrıntılarına kadar düşünerek yürütüyoruz. İnşallah güzel bir kongre olacak, 6.Olağan İl Kadın Kolları Kongremizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğiz” dedi.