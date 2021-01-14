Ertelenen kongre ilgili olarak Başkan Yasemin Özdemir, “Kongre komisyon ekibimiz çalışmaları sürdürmeye devam edecek, davet listelerimiz oluşturulacak. Kongremizi en ince ayrıntılarına kadar düşünerek yürütüyoruz. İnşallah güzel bir kongre olacak, 6.Olağan İl Kadın Kolları Kongremizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğiz” dedi.
14 Oca 2021 - 16:45- Siyaset Güncelleme: 14 Oca 2021 - 16:47
AKP’li kadınların kongresi ertelendi
Daha önce 22 Ocak 2021 cuma günü yapılacağı açıklanan AKP Kocaeli İl Kadın Kolları kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Başkan Yasemin Özdemir önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında İl Kadın kolları Kongresi’nin ileri bir tarihe ertelendiğini Genel Merkez Kadın Kollarımız tarafından belirlenecek tarihte yapılacağını belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.