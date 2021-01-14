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14 Oca 2021 - 16:45- Siyaset G: 14 Oca 2021 - 16:47

AKP’li kadınların kongresi ertelendi

Daha önce 22 Ocak 2021 cuma günü yapılacağı açıklanan AKP Kocaeli İl Kadın Kolları kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Başkan Yasemin Özdemir önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında İl Kadın kolları Kongresi’nin ileri bir tarihe ertelendiğini Genel Merkez Kadın Kollarımız tarafından belirlenecek tarihte yapılacağını belirtti.

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Ertelenen kongre ilgili olarak Başkan Yasemin Özdemir, “Kongre komisyon ekibimiz çalışmaları sürdürmeye devam edecek, davet listelerimiz oluşturulacak. Kongremizi en ince ayrıntılarına kadar düşünerek yürütüyoruz. İnşallah güzel bir kongre olacak, 6.Olağan İl Kadın Kolları Kongremizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğiz” dedi.
# Kocaeli, Büyükşehir

14 Oca 2021 - 16:45 - Siyaset

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