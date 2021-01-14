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14 Oca 2021 - 16:56- Asayiş G: 14 Oca 2021 - 17:00

Aleyna’nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, tutuklanarak sevk edildiği cezaevinde kendini asarak intihar etti.

İhlas Haber Ajansı
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Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22), kapıyı kırarak içeriye giren yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, boynundaki dövmeden tespit ettikleri cinayetin şüphelisi İran uyruklu Shayan Kheyrian’ı (25) kaldığı adrese yapılan operasyonla yakaladı. Zanlı Shayan Kheyrian'ın, emniyetteki ifadesinde Aleyna Yurtkölesi ile daha önce sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Shayan Kheyrian’ın tanınmamak için kar maskesi ve kapüşon ile yüzünü gizleyerek içeri girdiği, eldiven geçirdiği elleriyle genç kızı boğarak öldürdüğü belirlendi. Mahkemede suçunu kabul eden Shayan Kheyrian, tutuklanarak Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Zanlının tutuklu olduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam saatlerinde kendini tavana iple asarak intihar ettiği öğrenildi. Kheyrian'ın cesedi görevli gardiyanlar tarafından bulundu.Kheyrian'ın cesedi jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, savcılık tarafından cezaevinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

14 Oca 2021 - 16:56 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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