Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 17.00'de yapılacak MYK toplantısının ardından aşı olacağını açıkladı. Açıklama sonrası MYK toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olduğu açıklandı. Erdoğan aşı olduğu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMA: BEN DE AŞI OLDUM

Erdoğan'dan aşı sonrası ilk açıklama Telegram hesabından geldi. Erdoğan, paylaştığı mesajında, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.

KOCA VE BİLİM KURULU ÜYELERİ DÜN AŞI OLMUŞTU

Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı. Bugün de Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BUGÜN ÖRNEK OLMAK İÇİN AŞI YAPTIRACAK"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanımızın önerileri doğrultusunda bugün örnek olmak için aşı yaptıracaktır" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AŞILAMA BUGÜN BAŞLADI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından bugün sağlık çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandı.

250 BİNİ AŞKIN SAĞLIK ÇALIŞANI AŞILANDI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısının yüz bini geçtiğini duyurmuştu. Bakanlığın ' Covid-19 Bilgilendirme Platformu' sitesindeki güncel verilere göre aşı olan sağlık çalışanı sayısı 255 bini geçti.