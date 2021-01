Büyükşehir meclisi yeni yıla hızlı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı ilk Meclis toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Tahir Büyükakın Başkanlığında yapılan meclis toplantısında 115gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı öncesi muhalefet meclis üyeleri soru önergesinde bulundu.

TUANA EVLERİ İÇİN SORU BOMBAARDIMANI

Engin Taşdemir tarafından sorulan soru önergesinde Kent Konut tarafından Haldız İnşaata yaptırılan Tuana 3 Evleri projesini soruldu. Taşdemir önergesinde şu soruları yöneltti: “Tuana 3 Evleri Projesi ile ilgili sözleşme tarihi, yer teslim tarihi nedir? İşin süresi ve teslim tarihi nedir? Sözleşmede daire satışı inşaatın hangi aşamasında hangi oranlarda belirlenmiştir? Tuana 3 Evleri inşaatı ile ilgili müteahhite süre uzatımı verilmiş midir? Projenin zamanında bitirilememesine neden olan gecikme ve süre uzatım gerekçesi nedir? Müteahhite işin bitirilmesi için ne kadar süre verilmiştir ve bu proje hangi tarihte tamamlanıp daireler sahiplerine teslim edilecektir?

KİRALARI KİM ÖDÜYOR?

İşin zamanında bitirilememesi kamusal bir zarara sebebiyet vermiş midir? Bu süre zarfında projeden daire satın alan vatandaşların işin zamanında bitirilmemesinden dolayı bir zarara uğraması söz konusu mudur? İşin gecikmesinden dolayı daire alan hak sahiplerine kira ödeme sorumluluğu doğmuş mudur? Vatandaşlara kira ödemesi yapılacak/yapılıyor ise bu müteahhit tarafından mı, yoksa Kent Konut tarafından mı üstlenilecektir? Kent Konut Tuana 3 Evleri Proje alanında bugün itibari ile inşaat çalışmaları devam etmekte midir?” Önergenin yazılı olarak cevap verilmesi istendi.

“BAŞKA ŞEYLER ORTAYA ATILIYOR”

Önerge sözlü olarak cevap veren Tahir Büyükakın, “Bunu daha önce de cevaplamıştım. Konu önce basın yolu ile gündeme geldi. Müteahhitin işi bırakmak ve teminatını yaktırmamak istediği iddia edildi. Genel Müdürün ise buna izin vermediği için istifa edildiği söylendi. Bunu karşısında sistematik bir algı çalışması olduğu ortada. Devamında genel müdür değiştirilecek ve Müteahhite izin verilecek dendi. Müteahhit işi bırakılmasına izin verilmedi. Onların iddiaları bir kenara bırakıldı şimdi de başka şeyler ortaya atıyorlar. Kimse saf değil Ne yapmaya çalıştıklarının farkındayız. Şimdi de niye süre verdiniz diyorlar. Pandemi nedeni ile süre verdik. Bu yasal bir haktır.

“BÜYÜKŞEHİR’İN ALEYHİNE OLURDU”

Süre verilmediği taktirde işin mahkemeye gideceğini ifade eden Büyükakın, “Süre vermeyip işi tasfiye edersiniz konu mahkemeye gider. Mahkeme 1 sene 2 sene gibi bir zamanda sonuçların ve o iş bitmez. O işi yaptırmak istediğinizde o işi tamamlama ihalesine çıkmak zorunda kalırsınız. O esnada oluşan maliyetler birleşince teminat 6 milyon TL’dir. 22 milyon lira kadar bir fark ortaya çıkar. Süre verilmesi mümkün. Bu kurumumuzuz aleyhine olur. Gecikme süresinde büyükşehir kira bedellerini ödemeyecek bunu ödeme yükümlüğü Büyükşehir’de değil. Müteahhit işi bırakabilirdi ama bunu izin vermedik. O zaman Büyükşehir’in aleyhine olurdu” dedi.

“ANLIMIZ AK”

Daha önce sözleşmede ticaret ile ilgili bir şey yoktur ticaret hakkı verdiniz deniliyor. Ticaret ile hakkı yoktu ondan istifa etti deniyor. Bunların hepsinin tek bir amacı olabilir o da kurumumuzu yıpratmak. İddiasında haklı olduğunu düşünen varsa mahkeme orda. Bizim anlımız ak. Onları iddia edeler yapmak istediklerinin altına kalacak. Yazılı olarak da ayrıca cevap veririz” dedi. Büyükakın’ın ardından söz alan CHP’li Engin Taşdemir, “Buradan ev alanların telaşı söz konusu” ifadelerini kullandı. Akabinde tekrar söz alan Büyükakın, “Kira bedeli ödeme yükümlüğü müteahhite aittir. İnşaat devam ediyor. 1 sene süre verdik. Vatandaşlarımıza ekimden önce teslim etmeyi düşünüyoruz. Kira yardımı da vatandaşlara ödenmeye başlandı” dedi.

İYİ PARTİ VE CHP’DEN ORTAK LİMAN ÖNERGESİ

İYİ Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerinin ortak önergesi ile sunulan bir başka önergede Körfez ilçesinde bulunan liman genişletilmesi soruldu. Önergede, “Körfez İlçesinde bulunan ve mülkiyeti Milli Emlak'a ait alanın yıllarca kullanım hakkı Körfez Belediyesi'ne aitti. Bu alanın iskele vb. yapıları önceki yıllarda kurucu belediye başkanı Hüseyin Avni şirin tarafından yapılarak Körfez Belediyesine gelir sağlamış ve yıllarca belediyemiz buradan faydalanmıştır. Bir süre önce bahse konulu firma Körfez Belediyesini devre dışı bırakarak Milli Emlak tan kullanım hakkını almış ve ilçe belediyemizin hakkını aleni olarak gasp etmiştir. 15.01.2021 tarihinde Rota Limanı tarafından Yarımca Kültür Merkezinde ÇED toplantısı yapılacaktır. Firma buradaki liman alanını büyüterek denizde dolgu alanı yapıp doğal hayatı yok edecektir. Rota Limanı, ÇED sürecinden sonra mevzuat gereği ilçe belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden de olumlu görüş alması gerekmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu süreçte halkımızın yanında durarak firmanın gasp ettiği alan ile ilgili olumsuz görüş vermesidir” ifadelerini kullanıldı.

“ŞENER SÖĞÜT’Ü İSTİFAYA DAVET ETTİ”

İyi Part Meclis Üyesi Fevzi Canbaz konu ile ilgili mecliste yaptığı konuşmada, “Kamunun malını kimseye yedirmeyiz dediniz. Bizde buna inanıyoruz. Rota limanı yapıldığı zaman açılışında oradaydım. O liman yapıldığında benim körfez çalışanım aç kalınmayacak demişti. Şimdi ki yönetim beceriksiz yönetimiyle kiracısına kaptırılmıştı. Benim bildiğim kamu malı limanındır. Nasıl oluyor da bu liman belediyeden çıkıp da kiracıya gidiyor? Burada şüphe duyuyoruz. Biz Körfez’in hakkını geri istiyoruz. Körfez Limanın başkanı Körfez Belediyesidir. Körfez halkına, körfez belediye çalışanına hakarettir. Biz bunu hak etmiyoruz. Körfez Belediyesi Başkanından açıklama bekliyorum. Açıklama yapılmayacaksa istifaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“MUHALEGET BECERİKSİZ”

Söğüt’ün ifadeleri sonrası iddialara tepki veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Rota Limanıyla ilgili belediyemiz acımasızca bilgisizce yıpratılmaya çalışılıyor. Hem Engin Bey hem de Fevzi Bey yorum yapıyor. Körfez belediyesi Beceriksiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor her zaman ki gibi. Burada bir beceriksiz varsa muhalefet beceriksiz. Çünkü Muhalefet yapmayı bile bilmiyorsunuz. Bir daha ki seçimlerde millet size yorum hakkı bile tanımayacak. Bu millet gerçeği görüyor ve siz bu milleti kandıramayacaksınız. Liman Faaliyeti Rota Limanı sürdürürken bir parseli var ve rıhtım kullanımı belediyeye aitti. Burada ki şirkette yatırım yapıp kapasitesini arttırmak istiyor. 2013 yılında hisse ve parsel Rota Limanına satılıyor ve rıhtım alanı da kiralama söz konusu oluyor. Toplam 50 bin liralık bir kira söz konusuydu. O dolgu alanı dediğimiz kısımda 2018 yılına kadar Milli Emlak’la bir sözleşme vardı. Kullanım hakkıyla ilgili. 2018’de bu süre doldu. Milli Emlak ise Rota Limanıyla sözleşme yaptı. Bizde Belediye olarak mahkemeye verdik” dedi.

“İNSAFSIZCA ELEŞTİRİLMEMELİ”

Sözlerine devam eden Söğüt, “Burada Belediye’nin nasıl bir beceriksizliği var? Bu nasıl bir siyaset? Doğru bilgi alın doğru bilgi verelim. Vatandaşı kandırmayın zaten kandıramazsınız da. Buna mahkeme karar verecek. Hukuksuz mu devam edelim? Ne yapalım? Şu an bir mahkeme kararı bekleniyor. Herhangi bir kusurumuz yok. Bu planlar 1980’lerde yapılıyor. Bakanlığın onaylamış olduğu bir plan. Şu an Rota Limanı yeni bir planla kapasitesini arttırmak istiyor. Bunlarda önümüzde ki süreç. Bazı sorunlar halledilmeden bu adımlar atılamaz zaten. İnsanlara acımıyorsanız balıklara acıyın diye söylemler yapıp siyaseti düşürüyorsunuz. Biz bu adımlara uzak kalırsak nasıl ekonomi artacak? Biz çevreye zarar verdiğimiz için yağmurda yağmıyormuş. Her şeye karşı olalım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yanlışlarımız olabilir ama insafsızca eleştirilmemeli” ifadelerini kullandı.

“KÖRFEZ’İN ÇIKARLARINI SİZDEN DAHA ÇOK SAVUNUYORUZ”

Söğüt’ün ardında konuşan önergenin ortakların CHP’li Meclis Üyesi Engin Taşdemir, “Şener Bey’den net bir açıklama beklerdim. Körfez Belediyesini suçlayan bir cümle geçmedi. Biz Körfez Belediyesi’nin haklarını koruyoruz. Limanın belediyeden alınmasıyla ilgili biz bir tek cümle duymadık. Burada topu atmak için muhalefete attı. Biz olumsuz görüş vereceğiz bu konuya diyemediniz. Tekrar bu limanı Belediyemize kazandıracağız da demediniz. O arsayı kim sattı? Bunun açıklamasını da yapmadınız. Oradaki canlıların yok olması ile ilgili yorum yapmak neyin muhalefeti. Biz Körfez’in çıkarlarını sizden daha çok savunuyoruz. Burada beceriksizlik varsa kabul etmek gerekir. Hataları kabul edip erdemlik yapmalısınız. Yarın toplantı var buyurun sizde gelin madem. Biz o mahallede yaşayan biriyim. Artık bıkmış durumdayız. Artık yürüyerek Karamürsel’e Yalova’ya kadar geçeceğiz. Bunun bir sınırı yok yani” dedi.

“PROJE HUKUK FAKÜLTESİNE GÖRE HAZIRLANDI”

Tartışmaların ardından Hukuk Fakültesi Körfez İlçesine gelecek mi sorularını yanıtlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Hukuk Fakültesi ile alakalı meclisten protokol yapma yetkisi aldık. Projeyi de tamamen Hukuk Fakültesine göre hazırladık. Tamamen Üniversitenin kontrolünde proje yürütüldü. Protokol bu ay imzalanacak. Meclis toplantımızda da ifade ettim. Mevcut Üniversite binası fakülteye uygun değil. Üniversite boş deniyor. Üniversite boş değil pandemi nedeni ile Umutte Bile boş” dedi.

TAŞDEMİR, KAMULAŞTIRMAYI SORDU

İZAYDAŞ tarafından yapılan kamulaştırmalar hakkında önerge veren CHP Grup Başkan Vekili Taşdemir, “İZAYDAŞ tarafından, fabrikanın koruma bandı içerisinde vatandaşlara alt arsaları, vatandaş sulh ile anlaşmayı kabul eder ise 1 m2 sini 100-TL'den kamulaştırmaktadır. Yine aynı İZAYDAŞ, ayni sermaye artırımı yapmak için vatandaştan topladığı arsalara bedel tespiti yaptırmış. 2018 yılı 9578 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde mahkeme kararı ile yapılan tutar yaklaşık 1 m2 sl 170-TL. Sonuç olarak İZAYDAŞ vatandaştan 100-TL ye topladığı yerli sermaye artırımı olarak kullandığında 170-TL olarak göstermiş. Böylesi ilginç bir durum, vatandaşın arsalarını ucuza alıp bu şekilde pahalı göstermek kurumu zarara uğratmak mıdır yoksa vatandaşı zarara uğratmak mıdır?” diye sordu.

BÜYÜKAKIN: SİZİN BORÇLARINIZI ÖDÜYORUZ

Büyükakın İZAYDAŞ’ın kamulaştırmasıyla ilgili Taşdemir’e cevap vererek “Zamanında sizin ödemediğiniz paraları ödüyoruz. Sizin gibi hiç ödemezlik yapmıyoruz. Kamu zarar etmiyor, kar ediyor. Bütçe imkanlarım doğrultusunda alıyorum. Keşke param olsa da daha fazla veriyim. Vatandaş 170’e satarsa alırız Sizin de borcunuzu ödemiş oluruz” dedi. Birkaç konuda Başkan Büyükakın’a ricada bulunan Fatma Kaplan Hürriyet, İnönü Caddesi’ndeki esnaflar için beraber bir şeyler yapabiliriz. Çekim merkezi olmasıyla alakalı bir planlama var mı? Yükünüzü almak adına da elimizden geleni yaparız” dedi. Büyükakın ise “İnönü Caddesi için hareketlilik söz konusu. Totalde çarşının tamamına zarar verecek bir sonuç doğuracak. Caddenin güzelleştirilmesi, ışıklandırılması gibi hususlarda yardımcı olabileceğimizi söylemiştim” dedi.

HÜRRİYET’TEN İLETİŞİM TALEBİ

Mecliste gündem maddeleri görüşülmesi öncesi söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükakın’a bir takım sitemlerde bulundu. Büyükşehir ile İzmit Belediyesi arasında zaman zaman iletişimsizlik yaşandığını ifade eden Hürriyet, “Örneğin Fethiye Caddesi projesi. Üstyapıyı biz yapacağız diyoruz, altyapı lazım mı diyoruz. Cevap gelmiyor daha sonra büyükşehir yetkilileri gelip kazıyor. Belediyemizin önünde benze bir olay yaşandı. Bir çalışma yapıldığında bize düşen birey yapıldığında iletişim ile halledilebilir. Dairelerden ricam bizim arkadaşlarla daha fazla iletişim kurmaları” dedi.

BÜYÜKAKIN’DAN NAKTİ DESTEK TEKLİFİ

Hürriyet’in ardından iletişimsizlik konusu ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Fethiye Caddesi için İSU’dan bir talebiniz oldu. Fethiye Caddesinin kırmızı kodlarını yapmak için İSU istedi. Uzun bir süre sonra cevap geldi. Size yazdılar bu projeyi ortak yapabilir diye. Alt yapı üstyapı çalışmalarında ayrı ayrı kurumlar devreye girdiğinde sorunlar olabilir. Gerekirse parayı ben vereyim altyapıyı da siz yapın dedim. Başkan yardımcılarınızdan gelen yazıda altyapıyı siz yapın üst yapıyı biz yapalım dendi. Ben size alt yapının parasını vereyim İSU da size teknik destek versin. İsterseniz alt yapıyı da üstyapıyı da biz yapalım. İSU’nun altyapı çalışması ile Büyükşehirin çalışmaları araında bile zaman zaman iletişimsizlik olabilir. Hatta altyapı ve üst yapının desteğini vereyim. Ondan sorun yok. Proje tek elden çıksın. Sizin bizim fark etmiyor İzmit kazanacak” dedi.

“SİYASİ ÇEKİŞME OLUYOR”

Büyükakın’ın sözleri sonrası konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu konuda konuştuk ama mutabık kalmadı. Altyapı konusunda büyükşehir kadar iyi olmamız mümkün değil. Siz ya da biz. Altta ne yazık ki siyasi çekişmeler oluyor. Bir deneyimsiz bir belediyenin deneyimli bir belediye arasında illa fark çıkar problem çıkar” dedi. Başkan Büyükakın ise, “Bütçeyi biz verelim siz ayarlayın. İki ayrı iş yerden iş yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.

“MESELE PARA PUL DEĞİL”

Ardından konuşan CHP’li meclis üyesi Ünal Özmural, “Bu proje farklı siyasi alandaki kişilerin birlikte iş yapabileceğini gösteren bir proje olabilir. Bu aşamada alt yapının yapılması ihale edilmesi bizim İzmit belediyesi olarak şimdiye kadar yaptığı bir iş değil. Mesele sadece İSU Meselesi değil. Telekom var elektrik var. Buradaki kurumlarla iletişim var. Mesele para pul değil. Herkes kendi üstüne düşen sorumluğu yapınca sorun çıkmayacak Proje bitince beraber Fethiye Caddesine el ele, kol kola gezebilir” dedi.

YENİ DENETİM KOMİSYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclisinde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın, Denetim Komisyonunun oluşturulması, Denetim Komisyonunda çalıştırılacak uzman ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili oylama yapıldı. Oylama sonucunda seçilen Hasan Numan Tonka 61, Bülent Koçak 63, Eda Açıkyol 60, Okan Özdikmen 60, Mehmet Nuri Paşa 50 oy alarak Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın Denetim Komisyonu’na seçildi. Bu sayede bu isimler bir yıl boyunca belediyeyi denetleyecek

ESNAFLARA KİRA DESTEĞİ GEÇTİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından meclis komisyonlarına gönderilmeden önce kamuoyuna açıklanan belediyenin esnaf kiracılarına vereceği 21 milyonluk destek de gündem maddelerinde görüşüldü. Destek çalışmasında 6 aylık kirasını peşin veren esnaflara yüzde 75 oranında indirim yapılacak. Peşin ödeme yapamayacak olan esnaf ise 36 aylık vade ile borçlarını taksit halinde ödeyebilecek. Madde meclisten oy birliği ile geçti.

“ŞOV YAPIN”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.20.c-20.d-24.b-25.a-25.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu tartışmalara neden oldu. CHP bu maddeye şerh koydu. Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Burada kavşak kaldırıldığı için karşı çıkıyoruz” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Vatandaş dokuz doğursun siz de gidin şov yapın. Planda kavşak gösteriyor ama yerinde öyle bir kavşak yok. Buradaki çözülen sorunları neden söylemiyorsunuz? Yeter artık. Kavşağın olmadığı yere kavşak kaldırılıyor diye karşı çıkıyorsunuz” dedi.

“NEDEN BU KADAR GERGİNSİNİZ?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Neden bu kadar gerginsiniz? İsterseniz bize bir metin verin. Sizi kızdırmayacak şekilde konuşalım” dedi. Büyükakın ise, “Orada kavşak durduğu halde kaldırıldı dediğinizde. 60 dönüm alanı Gebze Belediyemiz burada sulhle almış. Yanlış bilgi verdiğinizde size cevap vermeyelim mi? Orada bir kavşak zaten yok. Nasıl anlatalım. Biz problem çözülsün diye bu değişikliği yaptık. Roma Yolu düzenlendi” dedi. Rapor, CHP’lilerin şerhine rağmen oy çokluğuyla geçti.

HALK OTOBÜSLERİNE YAKIT DESTEĞİ

UlaşımPark A.Ş’ye ayni ve nakdi yardım gündeme getirilecek. 50 milyon nakdi yardımın dışında ayni olarak Gebze’de yapılan katlı otopark devredildi. Otoparkın değeri ise 55 milyon 529 bin lira. Büyükşehir meclis gündeminde dairesinden gelen teklifler arasında yer alan özel halk otobüslerine pandemi nedeniyle 3 ay süreyle yakıt desteği verilmesi gündeme geldi. Komisyona gönderilmesi planlanan teklif ile ilgili komisyon verilecek yardımın miktarını belirleyecek.

PES DOĞRUSU’ O SORUNU BİZ ÇÖZDÜK

İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Kahya Kadın Caddeleri arasında kalan alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Burada kangren olmuş bir tapu sorunu vardı. Şuyulandırma sonrası binlikler büyükşehir tarafından onaylandı Tapu sorunu da çözülecek inşallah. Bu konuda da İzmit Belediyesi’ne teşekkür edersiniz. Hayırlı işlerde de varız bunu görün” dedi. Büyükakın ise “Biz çözdük siz bize teşekkür edin. Pes doğrusu. Başkanım biz talep ettik ama. Engin ne yaparsan beni geremezsin” diye konuştu. Büyükakın ardından CHP’li Tanış'a dönerek “Orhan Bey sizi üzmüyorum değil mi? Bugün biraz fazla yüklendim size hakkınızı helal edin” diyerek Tanış’ın gönlünü aldı.