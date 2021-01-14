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14 Oca 2021 - 20:04- Gündem G: 14 Oca 2021 - 20:08

Erkoçkar: "Normalleşme süreci 2 yıl sürebilir"

Koronavirüs sürecinde kafe ve restoran işletmelerinin zor günler geçirdiğini söyleyen iş insanı Zorbey Erkoçkar, “Kafe ve restoranlar revize edilmeli, masa aralıklarının birbirlerinden uzak şekilde düzenlenmeli” dedi.
mask

İş adamı Zorbey Erkoçkar, korona virüs sürecinde restoran ve kafe işletmelerinin yaşadığı problemlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte ekonomik olarak en çok kafe ve restoranların etkilendiğini belirten Erkoçkar, kafe ve restoranlar için önerilerde bulundu. Normalleşme sürecinin zaman alacağını ifade eden Erkoçkar, kafe ve restoranlar için düzenlemeye gidilmesi gerektiğini kaydetti.

"EL DEZENFEKTANI BULUNDURMALI"


Korona virüs salgını normalleşme sürecinin iki yılı bulabileceğini kaydeden iş insanı Zorbey Erkoçkar, “İnsanlar salgın sona erdikten sonra bile kolay kolay tedirginliklerinden kurtulamayacaklar. Bu yüzden kafe ve restoranlar revize edilmeli, masa aralıklarının birbirlerinden uzak şekilde düzenlenmeli, her çalışanın maske ve eldiven takması zorunlu hale getirilmeli, her işletme el dezenfektanı bulundurmalı ve temassız ödeme seçeneği sunulmalı” dedi.

"SALGIN VE SONRASINDA SÜRDÜRÜN"

İnsanların başkasının elinin değmediğine emin oldukları, jelatinli, paketli ürünler tercih etmek isteyeceğini söyleyen Zorbey Erkoçkar, kafe ve restoranlarda oturmak istemeyenler için hızlı, pratik ve el değmeden hazırlanmış, tek kişilik yemeklerin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.  Karantina sürecinde 65 yaş üstüne ücretsiz teslimat yapan, sağlık çalışanlarına ücretsiz paket servis götüren işletmelerin gönülleri fethettiğini anımsatan iş adamı Erkoçkar, “Karantina sonrasında da müşterilerin gözü bu tür şirketleri arayacak. Müşteri sadakatini kuvvetlendiren, müşterilerin sizi gönülden sevmelerini sağlayan davranışları salgın ve sonrasında da sürdürün” diye konuştu.

# maske

14 Oca 2021 - 20:04 - Gündem

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