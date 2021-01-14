Bostancı, “Veteriner Hekimler büyük risk altındadır”

Kocaeli Veteriner Odası Başkanı Mehmet Bostancı , yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlayan, COVID-19 Pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü tedbirlere ve çalışmalara rağmen, yayılarak ölümlere sebep olmaya devam etmektedir. Yeni tip corona virüs salgını (COVID-19) başta olmak üzere viral kaynaklı salgınların kontrol edilmesi ve önlenmesi için en yaygın ve etkin olan tedavi ve kontrol yöntemi ise vücudun bağışıklık sisteminin aktive edilerek hastalığa karşı koruma sağlayacak aşılama yöntemidir. Ülkemizde yerli covid-19 aşısının üretilmesi konusunda virolog kökenli Veteriner Hekim akademisyenler büyük gayret ve özveri ile çalışmalarına devam etmektedirler. Yerli aşımızın tamamlanmasına kadar farklı ülkeler ile yapılan anlaşmalar gereği ilk etapta 3 milyon doz covid-19 aşısı ülkemize gelmiştir.

“BÜYÜK RİSK ALTINDADIR”

“Pandemi sürecinin başladığı günden bugüne Veteriner Hekim muayenehanelerinde yoğun bir şekilde Veteriner Hekimler görevlerini icra etmektedirler. Salgının artması ile birlikte başlayan sokağa çıkma yasaklarında hayvan sağlığı hizmetlerinin aksamaması adına genelge kapsamında muaf tutulmuşlar ve hafta sonları da muayenehanelerinde hizmet vermeye devam etmektedirler. Kamu hizmetlerinin aksamaması adına köylerde hanelere tek tek uğranılması, halkla yakın temas halinde olmaları bunun akabinde covid-19 virüsünü taşıyabileceği ve halk sağlığı hizmeti sırasında yayılımı hızlandıracağı unutulmamalıdır. Veteriner Hekimler kadar hayvan sahipleri de büyük risk altındadır.”

“HALK SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI, HAYVAN REFAHI, ÇEVRE SAĞLIĞI”

“Ülkemizin çeşitli bölgelerinde Veteriner Hekimler filyasyon ekiplerinde yer almaktadır. Pandemi işletme denetimlerinde mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun bir şekilde halkın arasında görevlerine devam etmektedir. Ülke genelinde bulunan yaklaşık 35.000 Veteriner Hekim meslektaşımız şehirden köylere en ücra noktalara halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, çevre sağlığı, gıda güvenliği kapsamında hizmet götürmektedir ve hizmet götürmeye de devam edecektir. Pandemi döneminde bir çok meslektaşımız hastalığa yakalanmış ve maalesef 12 meslektaşımız hayatını kaybetmiştir.”

“YER ALMAMASI AYRICA TARTIŞILACAK BİR KONUDUR”

“Ülkemizde 14.01.2021 tarihi itibariyle öncelikle risk grubunda bulunan meslek çalışanlarına aşılama başlamıştır. Risk grubunda açıklanan meslek gruplarını incelediğimizde Veteriner Hekimlerin risk grubunda olmadığı ve ilk aşılama da yer almayacağını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kadar halk ile iç içe olan, ülkenin her köşesinde bulunan işletme ve hanelere tek tek uğrayan hastalık bulaştırma riski çok yüksek bir meslek grubunun ilk aşılama çalışmalarında yer almaması kabul edilebilir bir durum değildir. Aşılamanın ne kadar çok önemli olduğunu kamuoyunda tüm platformlarda dile getiren ve aşının geliştirilmesi için günlerce laboratuar çalışmaları sürdüren bir meslek grubunun sağlık çalışanları grubunda yer almaması ayrıca tartışılacak bir konudur. İvedi olarak Sağlık Bakanlığının bu yanlıştan dönmesi ve halk sağlığı nezdinde Veteriner Hekimlerin covid-19 aşısı ile aşılanmalarının sağlanması büyük temennimizdir.”