150 bin dal kaçak makaron ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucu takibe alınan bir araç Gebze ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 150 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.