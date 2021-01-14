Ev yangını paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre Derince Deniz Mahallesi Gonca Sokakta bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.