Alınan bilgiye göre Derince Deniz Mahallesi Gonca Sokakta bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
14 Oca 2021 - 21:24- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2021 - 21:27
Ev yangını paniğe neden oldu
Derince Deniz Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.
# Derince
14 Oca 2021 - 21:24 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.