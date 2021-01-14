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14 Oca 2021 - 22:33- Gündem G: 14 Oca 2021 - 22:42

Valilikten buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı!

Kocaeli Valiliği, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşalara uyarıda bulundu.

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Valilik yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizin yarın (15.01.2021) ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği ve bu sistemlerle birlikte halen mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının azalmaya devam edeceği beklenmektedir.

Yarın (15.01.2021) ve hafta sonunda bölgemizde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 6 derece altında seyredeceği, Hafta başında ise (18.01.2021) sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ile 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden; ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi. 

14 Oca 2021 - 22:33 - Gündem

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