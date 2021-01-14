Erhan Altın 15 maçta 30 puan topladı

Kocaelispor’da 1-1 sona eren Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı olarak anlaşıldı ve Altın dönemi resmen sona erdi. Kocaelispor’u yarı yolda bırakan eski çalıştırıcıdan sonra üçüncü haftadaki Çorum maçında takımın başına geçen Altın, eski çalıştırıcının işgüzarlığı nedeni ile bu maç ve bir sonraki Afyon maçlarını tribünden izlemek zorunda kaldı.
2 PUAN ORTALAMA
5. haftada oynanan İnegölspor maçı ile birlikte kulübedeki yerini alan Erhan Altın görevde kaldığı süre boyunca 15 maça çıktı. Kocaelispor bu maçların 9’ununu kazanırken, 3’ünde yenildi ve 3 maçta da berabere kaldı. Kocaelispor’a 30 puan kazandıran Altın, 2 puan ortalama ile veda etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.