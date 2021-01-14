Erhan Altın 15 maçta 30 puan topladı

Kocaelispor’da 1-1 sona eren Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı olarak anlaşıldı ve Altın dönemi resmen sona erdi. Kocaelispor’u yarı yolda bırakan eski çalıştırıcıdan sonra üçüncü haftadaki Çorum maçında takımın başına geçen Altın, eski çalıştırıcının işgüzarlığı nedeni ile bu maç ve bir sonraki Afyon maçlarını tribünden izlemek zorunda kaldı.

2 PUAN ORTALAMA

5. haftada oynanan İnegölspor maçı ile birlikte kulübedeki yerini alan Erhan Altın görevde kaldığı süre boyunca 15 maça çıktı. Kocaelispor bu maçların 9’ununu kazanırken, 3’ünde yenildi ve 3 maçta da berabere kaldı. Kocaelispor’a 30 puan kazandıran Altın, 2 puan ortalama ile veda etti.