Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
14 Oca 2021 - 23:23- Spor G: 14 Oca 2021 - 23:25

Erhan Altın 15 maçta 30 puan topladı

Kocaelispor’da yolların ayrıldığı teknik direktör Erhan Altın yeşil siyahlı kulüp ile toplam 15 maçta görev aldı. Yeşil siyahlı kulübe toplam 30 puan kazandıran Altın, 2 puan ortalama ile veda etti.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor’da 1-1 sona eren Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı olarak anlaşıldı ve Altın dönemi resmen sona erdi. Kocaelispor’u yarı yolda bırakan eski çalıştırıcıdan sonra üçüncü haftadaki Çorum maçında takımın başına geçen Altın, eski çalıştırıcının işgüzarlığı nedeni ile bu maç ve bir sonraki Afyon maçlarını tribünden izlemek zorunda kaldı.

2 PUAN ORTALAMA

5. haftada oynanan İnegölspor maçı ile birlikte kulübedeki yerini alan Erhan Altın görevde kaldığı süre boyunca 15 maça çıktı. Kocaelispor bu maçların 9’ununu kazanırken, 3’ünde yenildi ve 3 maçta da berabere kaldı. Kocaelispor’a 30 puan kazandıran Altın, 2 puan ortalama ile veda etti.
# Maç, Kocaelispor, Erhan Altın

14 Oca 2021 - 23:23 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erhan Altın 15 maçta 30 puan topladı mask
Erhan Altın 15 maçta 30 puan topladı
Vali Yavuz ilk kez Kocaelispor’un maçını izledi mask
Vali Yavuz ilk kez Kocaelispor’un maçını izledi
Tarlada 2 puan daha bıraktık! “1-1” mask
Tarlada 2 puan daha bıraktık! “1-1”
Erhan Şentürk ve Doğan Ateş Afyon’da mask
Erhan Şentürk ve Doğan Ateş Afyon’da
Vali Yavuz ve eşi, Başiskele’de sporcuların gönlünü aldı mask
Vali Yavuz ve eşi, Başiskele’de sporcuların gönlünü aldı
Darıca Spor Salonu inşaatı tamamlandı mask
Darıca Spor Salonu inşaatı tamamlandı
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek mask
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi... mask
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi...
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de mask
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de
Hürriyet’e soruşturma açıldı mask
Hürriyet’e soruşturma açıldı
5. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi mask
5. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz mask
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz

GALERİ

Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar mask
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım)
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti mask
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı mask
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı
Sapanca Gölü can çekişiyor mask
Sapanca Gölü can çekişiyor
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi mask
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL