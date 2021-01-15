Kocaeli'de koronavirüs aşı olan ilk milletvekili o oldu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı oldu. Erdoğan, AKP MYK toplantısının ardından beraberindeki heyetle birlikte Ankara Şehir Hastanesine geçti. Erdoğan Çin'den getirilen Sinovac firmasının CoronaVac aşısından yaptırdı. Erdoğan AKP MKYK üyelerinin de aşı oldu. AKP MYK üyesi olan Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’de Kocaeli’de koronavirüs aşısı olan ilk milletvekili oldu.

AKP MKYK ÜYELERİ DE AŞI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneden çıkarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AKP MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Covid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi. Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının bir günde 300 bine yaklaştığını belirten Erdoğan, ilk etapta yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı geleceğini söyledi.

“DEVLET BÜYÜKLERİ”

MYK üyelerinin aşı olması ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bilim Kurulu Üyelerimizin önerisi ile Devlet büyüklerinin aşı kampanyasına katılımını Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi ilk aşıyı olarak başlattı. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum” dedi.

İLK AŞI OLAN MİLLETVEKİLİ

MYK üyesi olan AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’de listede yer alan isimler arasında oldu. 65 yaşında küçük gruplandırması içinde olan Zeybek, Kocaeli’de koronavirüs aşı olan ilk milletvekili oldu. Yaş sıralamasının 18- 66 yaş üzeri olan tüm MYK üyeleri de aşı olması muhalefetin eleştiri odağı oldu. Bakan Koca’nın devlet büyükleri ifadesine sert bir şekilde eleştiri geldi.