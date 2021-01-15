Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
15 Oca 2021 - 09:15- Gündem G: 15 Oca 2021 - 09:51

Bakan Koca bizzat aradı! Kılıçdaroğlu'da aşı oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Bakan Koca gerekirse refakat edeceğini söyledi. Bugün, yarın aşı olacağım" dedi.

mask

Dün ülke genelinde başlayan koronavirüs aşılamasında öncelik sağlık çalışanlarına verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı yaptırdıktan sonra tüm parti başkanlarına aşı yaptırma çağrısında bulundu.

"BUGÜN YARIN AŞI OLACAĞIM"

Daha önce aşı yaptırmak istediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sorel Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye adlı radyo programına katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün akşam sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. 'Tabii' dedim. Ben de gerekirse refakat ederim dedi. Bugün, yarın aşı olacağım" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR AŞI OLMAMIZI SÖYLÜYORSA AŞI OLACAĞIZ"

Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısına ilişkin kaygısı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Liyakatten bahsediyorum ben. Doktorlar aşı olmamızı söylüyorsa aşı olacağız. Aşı olmak gerekiyor." diye konuştu.

"YENİ AŞILARIN GELMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Aşı olunması gerekiyorsa Bilim Kurulu'nun sözcüsü olacaktı kamuoyuna o açıklama yapacaktı. İnsanlar da güvenip gidip aşı olacaktı. Kaldı ki 1.5 milyon kişilik aşımız var. Yeni aşıların gelmesi lazım. Kamuoyuna aşı takvimi sunulması lazım. Vatandaşların tedirginliğe kapılmalarına gerek yok. Zaten bu aşı küçük dozda yapılıyor dolayısıyla vücut dirençli hale geliyor koronavirüse karşı"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN AKŞAM AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırmıştı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" demişti.
# aşı, koronavirüs, sinovac

15 Oca 2021 - 09:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
8 yaşında sayısız şiir, 14 yaşında ise kitap yazdı mask
8 yaşında sayısız şiir, 14 yaşında ise kitap yazdı
Bostancı, “Veteriner Hekimler büyük risk altındadır” mask
Bostancı, “Veteriner Hekimler büyük risk altındadır”
Erkoçkar: "Normalleşme süreci 2 yıl sürebilir" mask
Erkoçkar: "Normalleşme süreci 2 yıl sürebilir"
Son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti
KEDFE asırlık geleneği Kocaeli’de yaşatıyor mask
KEDFE asırlık geleneği Kocaeli’de yaşatıyor
Büyükşehir meclisi yeni yıla hızlı başladı mask
Büyükşehir meclisi yeni yıla hızlı başladı
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek mask
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi... mask
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi...
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de mask
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de
Hürriyet’e soruşturma açıldı mask
Hürriyet’e soruşturma açıldı
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz mask
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz
Tır şoförü evinde intihar etti mask
Tır şoförü evinde intihar etti

GALERİ

Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar mask
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım)
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti mask
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı mask
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı
Sapanca Gölü can çekişiyor mask
Sapanca Gölü can çekişiyor
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi mask
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL