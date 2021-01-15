Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
15 Oca 2021 - 09:53- Gündem G: 15 Oca 2021 - 09:59

NASA’dan korkutan uyarı: En sıcak yıl oldu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bir açıklama yaparak 2020'nin 2016 ile birlikte en sıcak yıl olduğunu duyurdu. Okyanus akıntılarının yavaşlaması, sera gazı yayılımının azalmasına rağmen bu artış durumun çok daha kötüye gideceğine işaret olarak alındı.

mask

NASA, hazırladığı yeni iklim raporu ile 2020’nin son yılların en sıcak yılı olduğunu resmen kanıtladı. Sera gazı yayılımının ve okyanuslardaki akıntıların azalmasına rağmen 2020’nin 2016 ile birlikte en sıcak yıl olduğunu açıklayan NASA, “Aralık ayında küresel ısınmayı azaltan La Nina Pasifik Okyanusu akıntısına rağmen sıcaklık rekor seviyede oldu” açıklamasını yaptı. 1880’den beri dünyanın ısısını ölçen NASA, “2020, 2016’daki sıcaklıktan sadece çok ufak bir farkla daha serin geçti.

10 YILDA BİR 

Wall Street Journal’a konuşan NASA’nın New York’taki Goddard Uzay Bilim Enstitüsü’nün Direktörü Gavin Schmidt, “Bu uzun vadeli trendler çok ama çok açık. Bunlar bize gezegenimizin her 10 yılda bir daha da ısındığını anlatan kanıtlar” ifadesini kullandı. Antarktika’nın ortalama olarak geçen yıl çok daha ısındığını vurgulayan yetkililer ABD ve Avustralya’da yaşanan devasa orman yangınlarının da stratosfere yaydığı dumanlara ve Atlantik’teki fırtınaların artışına da dikkat çekildi. Geçen hafta AB üyesi ülkelere küresel iklim verileri sunan Kopernik İklim Değişim Hizmeti de benzer bir açıklama yapmış ve 2020’yi en sıcak yıl ilan etmişti.

15 Oca 2021 - 09:53 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
8 yaşında sayısız şiir, 14 yaşında ise kitap yazdı mask
8 yaşında sayısız şiir, 14 yaşında ise kitap yazdı
Bostancı, “Veteriner Hekimler büyük risk altındadır” mask
Bostancı, “Veteriner Hekimler büyük risk altındadır”
Erkoçkar: "Normalleşme süreci 2 yıl sürebilir" mask
Erkoçkar: "Normalleşme süreci 2 yıl sürebilir"
Son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti
KEDFE asırlık geleneği Kocaeli’de yaşatıyor mask
KEDFE asırlık geleneği Kocaeli’de yaşatıyor
Büyükşehir meclisi yeni yıla hızlı başladı mask
Büyükşehir meclisi yeni yıla hızlı başladı
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek mask
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi... mask
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi...
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de mask
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de
Hürriyet’e soruşturma açıldı mask
Hürriyet’e soruşturma açıldı
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz mask
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz
Tır şoförü evinde intihar etti mask
Tır şoförü evinde intihar etti

GALERİ

Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar mask
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım)
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti mask
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı mask
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı
Sapanca Gölü can çekişiyor mask
Sapanca Gölü can çekişiyor
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi mask
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL