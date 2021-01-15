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15 Oca 2021 - 10:00- Asayiş G: 15 Oca 2021 - 10:04

Ormanda kaybolan 2 işçi bulundu

Gölcük'te ormanlık alanda kaybolan 2 orman işçisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulundu.

Anadolu Ajansı
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, ağaç kesimi yapan M.Ç. ve B.E. adlı işçilerin dün gece evlerine dönerken, Değirmendere Dağyolu mevkisinde kayboldukları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, gösterilen bölgelerde planlama yaparak arama çalışmalarına başladı. Verilen konum bilgisinde bulunamayan işçiler, genişletilen arama çalışmaları sonucunda AFAD ekiplerince sığındıkları bir mandıra işletmesinde bulundu. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

15 Oca 2021 - 10:00 - Asayiş

Muhabir Anadolu Ajansı

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