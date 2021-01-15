Ormanda kaybolan 2 işçi bulundu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, ağaç kesimi yapan M.Ç. ve B.E. adlı işçilerin dün gece evlerine dönerken, Değirmendere Dağyolu mevkisinde kayboldukları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, gösterilen bölgelerde planlama yaparak arama çalışmalarına başladı. Verilen konum bilgisinde bulunamayan işçiler, genişletilen arama çalışmaları sonucunda AFAD ekiplerince sığındıkları bir mandıra işletmesinde bulundu. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.