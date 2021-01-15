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15 Oca 2021 - 10:06- Gündem G: 15 Oca 2021 - 10:10

Vatandaşa gıda, öğrenciye internet yardımı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgın süresince vatandaşların gıda ve hijyen ihtiyaçlarını, öğrencilerin ise internet ve tablet ihtiyaçlarını karşıladı.  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk tarih olan Mart ayı itibariyle bütün imkanlarını seferber ederek esnaf, kamu ve vatandaşların yardımına koştu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi süresince yaptığı çalışma ve destekler ile örnek olarak gösterildi.

VATANDAŞA YARDIM

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadele sürecini başlattı. Büyükşehir Belediyesi bir yandan salgınla mücadeleye devam ederken bir yandan da kısıtlamalardan etkilenen vatandaş ve esnafların yardımına koştu.

GIDA VE HİJYEN KOLİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının 10 aylık süresince birçok konuda vatandaşlara destek verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce verilen desteklerin başında Pandemi gıda kolisi ve hijyen kolisi yardımı geliyor. Kısıtlamalardan etkilenen 150 bin aileye Pandemi gıda kolisi, 15 bin aileye ise Pandemi hijyen kolisi yardımı yapıldı.

ÖĞRENCİLERE İNTERNET

Covid-19 salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Çocukların derslerinden geri kalmaması için online dersler başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik olarak sunulan pandemi dönemindeki ihtiyaca binayen internet erişim hizmeti verdi. Evinde interneti olmayan ve derslerinde geri kalmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 32 bin 326 öğrenciye internet yardımında bulundu. İnternet yardımı yüz yüze eğitim başlayana kadar devam edecek.

8 BİN ÖĞRENCİYE TABLET

İnternet erişim hizmetinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 milyon liralık bir bütçeyle online derslere katılamayan öğrencilere tablet yardımında bulundu. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle imzalanan protokol sonrasında 8 bin 30 öğrenciye tablet dağıtıldı.

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15 Oca 2021 - 10:06 - Gündem

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