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15 Oca 2021 - 12:36- Gündem G: 15 Oca 2021 - 12:40

MHP’den gazetemize Basın Onur Günü ziyareti

MHP İl Başkan Yardımcıları Bayram Karaaslan ve Olcay Şekerli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını İzmit’te düzenlemesi nedeniyle kutladığımız 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ettiler

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
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MHP İl Başkan Yardımcıları Bayram Karaaslan ve Olcay Şekerli, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını ilimizde yapması nedeniyle her yıl kutladığımız 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle gazetemize ziyarette bulundular. Ziyarette Karaaslan ve Şekerli’yi Gazetemizin Genel Müdürü Erkan Ünal ağırladı.

“ÜLKEMİZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI”

Sohbet havasında geçen ziyarette MHP İl Başkan Yardımcıları Karaaslan ve Şekerli, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te İzmit’te dönemin önde gelen basın mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısının ülkemiz ve demokrasimiz için bir dönüm noktası olmuştur. Atatürk, ilk kez bu toplantıda Cumhuriyet fikrini dile getirmiştir. Gazetecilik, demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Tarafsız ve ilkeli basın ise toplumun haber alma özgürlüğünün vazgeçilmezidir” dediler.

“ATATÜRK’ÜN BASINA VERDİĞİ ÖNEMİ GÖSTERMEKTE”

Devamında, “16 Ocak tarihi özellikle Kocaeli basını ve şehrimiz için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu tarih Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün basına verdiği önemi ve değeri bir kez daha göstermektedir. Bu tarih Kocaeli basını için onur günüdür. Gece gündüz demeden halkımızı bilgilendirmek için özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

# Kocaeli, İzmit

15 Oca 2021 - 12:36 - Gündem

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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