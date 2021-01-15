CHP’nin büyükleri Hürriyet’e sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Kocaeli İl Örgütüne ziyaret etti. İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın misafiri olan ikili il binasında basın açıklaması düzenledi. Daha önce geleceği duyurulan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise kayınpederinin vefat etmesi nedeni ile açıklamaya katılamadı. İl binasında düzenlenen programa CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, Önceki dönem il Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve partililer katıldı.

“AŞI KONUSUNDA YALAN SÖYLÜYORLAR”

Ziyarete ilişkin basın açıklamasında ilk olarak konuşan Erdoğan Toprak, “ İzmit’te kadın belediye başkanı görmekten memnun olduğunu dile getirerek, “Bu önemli günde burada olduğum için çok mutluyum. Ülkede bir kriz var, esnafımız işçimiz var. Türkiye’nin birçok yerine arkadaşlarımızı dağıttık. Ülke kötü yönetiliyor, yönetilemiyor. Türkiye bugün aşı konusunda en geri kala ülke. Bugün AKP iktidarı kasayı boşalttı, aşı alacak para yok. Hani 20 milyon aşı gelecekti, 3 milyon aşı geldi. Herkese 2 faz aşı yapılması gerekiyor bu da 1.5 kişi yapar. Diyecekler ki aşı istedik vermediler, yalan söylüyorlar” dedi.

“HÜRRİYET’İ GÖRMEK GÜZEL”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan’a konteyner yüzünden açılan soruşturmaya da tepki gösteren Toprak, “İzmit’te bir kadın belediye başkanı görmemiz çok güzel. İki tane konteyner dan başkanımıza dolayı jet hızıyla soruşturma açılmış. Şuradan biraz uzağa bakınca, Osmangazi’nin kokusu dünyaya sarmış o kokuya bir şey demeyeceksin, bu iki konteyner için soruşturma açacaksın, çok komik tanımlıyorum. 300 milyon dolarlık iş Fransız’lara verdiler. iki konteynerden rahatsız olanların bundan rahatsız olmamaları çok acı. Türkiye krizi Suriye bataklığına battıktan sonra buraya kadar geldi. 40 yıl bize bakan esnafımıza 40 gün bakamadık, şu an hepsi kepenk kapatma durumunda. Bugün bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı gündemi değiştirmeye çalışıyor. Bırak yabancı sermayeyi, yerli sermaye bile bu ülkeye yatırım yapmıyor. Bu ülkeye hukuk devleti gelene kadar adım adım devam edeceğiz” diye konuştu.

FAHRETTİN ALTUN’A YÜKLENDİ

Toprak’ın ardından konuşan PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye’yi yapay gündemlere teslim etmeyeceğiz diyerek, “Sarayın kontrolünde propaganda bakanlığı gibi bir kurum var. Sarayın altın çocuğu, Fahrettin Altun ile ilgili kimseye olumsuz haber yapamaz. Onun işi Türkiye’nin gündemini kirletmek. Gerçek gündemi takip ediyoruz. İşçinim emeklinin, memurun, gerçek gündemi açlık yoksulluk işsizlik. Bunu unutturmayacağız. Bu gündemi gerçekten değiştirmek, açlığı işsizliği kaldırmak. Kocaeli yerel seçimlerde İzmit belediyesine verdiği için teşekkür ediyoruz. Torpillere son vereceğiz. Layık olanın layıkıyla işe geldiği bir Türkiye istiyoruz. Asgari ücretin üzerinden bir ay geçmeden yoksulluk konuşulmaya başlandı” dedi.

CHP’Lİ BAŞKANLARIN ÇALIŞMALARINDAN KORKUYORLAR

Tezcan, soruşturma açılan Hürriyet’e de sahip çıkarak, “Diyorlar ki iş yapamayan esnafa ben sana destek vermeyeceğimiz. Koskoca ülkeye 3 milyon aşı geldi. İktidar bu konuda da toplumun meselesini çözme yolunda değil, bir kaç zengini daha zengin etme yolunda. Soruşturma başlatmışlar neymiş konteyner, yolsuzluk usulsüz kokusu almış başını gidiyor. Fatma hanım müfettiş istiyor, o kokuyu duymayan Ankara buna bir gün içinde müfettiş gönderdi. CHP’li belediye başkanlarının çalışmalarından korkuyorlar. Bunun devamı Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı ile gelecek” ifadelerini kullandı.