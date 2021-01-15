Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
15 Oca 2021 - 12:56- Spor G: 15 Oca 2021 - 12:59

Erdinç Karakaş: Bir daha adapte olma şansım kalmamıştı

Kocaelispor’da geçen sezon öncesinde Kırşehirspor’dan transfer edilen, futbolunun yanında karakteri ile Kocaelisporluların kalbini kazanan sol bek Erdinç Karakaş, veda ettiği yeşil siyahlı camiaya teşekkür etti ve “Kafa olarak adapte olma şansım kalmamıştı. Benim için de zor oldu ama gitmek en doğru karardı” dedi.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Geçen sezonki şampiyonlukta kadrosunun değişmez isimleri arasında yer alan ve karşılıklı anlaşılarak yeşil siyahlı kulübe veda eden Erdinç Karakaş ayrılığın nedenlerini Spor41 ile paylaştı. Başarılı sol kanat savunucusu şu ifadelere yer verdi: Her şeyden önce Kocaelispor gibi tarihi şanlı bir camiada futbol oynadığım ve şampiyonluk yaşadığım için büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığımı ifade etmek isterim.

İNANCIM TAM

Bu sezona istemediğimiz gibi başladık. Yeni kurulan bir kadro olduğumuz için toparlanmakta geç kaldık. Takım an itibari ile Play-Off’a çok yakın. Bu takımın kesinlikle Play-Off’a kalacağına ve oradan da 1. Lig’e çıkacağına olan inancım tamdır. Kocaelispor Kulübü ile karşılıklı olarak anlaştım, alacaklarımı bıraktım ve kulübe de bir miktar bonservis vererek ayrıldım.

GÜMÜŞHANE’DE KAFA OLARAK BİTTİM

Gümüşhane maçında sahaya çıkmayı bekledim. Öyle olmadı ve kafa olarak Gümüşhane’de bittim. Ancak en azından o maçta süre bulmayı bekliyordum. Erzincan’dayken de biraz süre bulsam kendime gelecek ve kafamı formatlayacaktım. Biliyorsunuz ben duygusal bir insanım. Bir aferin bile bana yeter. Ancak bu iki maçta düşünülmeyince durmanın bana da Kocaelispor’a da zarar vereceğini düşündüm.

HOŞ BİR SEDA BIRAKTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Benim için tabii ki kolay değildi. Ayrıldıktan sonra gerek sosyal medyadan gerekse de bire bir ulaşan taraftarımız güzel duygu ve düşüncelerini paylaştı. Benim için bundan daha önemli bir şey yok. Giderken iyi anılmak bir futbolcu için önemlidir. Şükürler olsun ki hoş bir seda bıraktığımı düşünüyorum.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Geldiğim ilk günden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen büyük Kocaelispor taraftarına, bizleri gece gündüz takip eden gazeteci abi ve kardeşlerimize, kalbi Kocaelispor için atan herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Kocaelispor Süper Lig’e çıktığında inşallah ben de tribünden bu güzel camiaya destek vereceğim. Takım arkadaşlarıma sonsuz başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Eyvallah!
# destek, Kocaelispor

15 Oca 2021 - 12:56 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erdinç ve Haşim Arda’ya teşekkür edildi! mask
Erdinç ve Haşim Arda’ya teşekkür edildi!
Erhan Altın 15 maçta 30 puan topladı mask
Erhan Altın 15 maçta 30 puan topladı
Kocaelispor'da istifa şoku! Erhan Altın istifa etti! mask
Kocaelispor'da istifa şoku! Erhan Altın istifa etti!
Vali Yavuz ilk kez Kocaelispor’un maçını izledi mask
Vali Yavuz ilk kez Kocaelispor’un maçını izledi
Tarlada 2 puan daha bıraktık! “1-1” mask
Tarlada 2 puan daha bıraktık! “1-1”
Erhan Şentürk ve Doğan Ateş Afyon’da mask
Erhan Şentürk ve Doğan Ateş Afyon’da
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek mask
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi... mask
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi...
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de mask
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de
Hürriyet’e soruşturma açıldı mask
Hürriyet’e soruşturma açıldı
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz mask
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz
Tır şoförü evinde intihar etti mask
Tır şoförü evinde intihar etti

GALERİ

Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı mask
Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar mask
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım)
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti mask
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı mask
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı
Sapanca Gölü can çekişiyor mask
Sapanca Gölü can çekişiyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL