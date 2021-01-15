Erdinç Karakaş: Bir daha adapte olma şansım kalmamıştı

Geçen sezonki şampiyonlukta kadrosunun değişmez isimleri arasında yer alan ve karşılıklı anlaşılarak yeşil siyahlı kulübe veda eden Erdinç Karakaş ayrılığın nedenlerini Spor41 ile paylaştı. Başarılı sol kanat savunucusu şu ifadelere yer verdi: Her şeyden önce Kocaelispor gibi tarihi şanlı bir camiada futbol oynadığım ve şampiyonluk yaşadığım için büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığımı ifade etmek isterim.

İNANCIM TAM

Bu sezona istemediğimiz gibi başladık. Yeni kurulan bir kadro olduğumuz için toparlanmakta geç kaldık. Takım an itibari ile Play-Off’a çok yakın. Bu takımın kesinlikle Play-Off’a kalacağına ve oradan da 1. Lig’e çıkacağına olan inancım tamdır. Kocaelispor Kulübü ile karşılıklı olarak anlaştım, alacaklarımı bıraktım ve kulübe de bir miktar bonservis vererek ayrıldım.

GÜMÜŞHANE’DE KAFA OLARAK BİTTİM

Gümüşhane maçında sahaya çıkmayı bekledim. Öyle olmadı ve kafa olarak Gümüşhane’de bittim. Ancak en azından o maçta süre bulmayı bekliyordum. Erzincan’dayken de biraz süre bulsam kendime gelecek ve kafamı formatlayacaktım. Biliyorsunuz ben duygusal bir insanım. Bir aferin bile bana yeter. Ancak bu iki maçta düşünülmeyince durmanın bana da Kocaelispor’a da zarar vereceğini düşündüm.

HOŞ BİR SEDA BIRAKTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Benim için tabii ki kolay değildi. Ayrıldıktan sonra gerek sosyal medyadan gerekse de bire bir ulaşan taraftarımız güzel duygu ve düşüncelerini paylaştı. Benim için bundan daha önemli bir şey yok. Giderken iyi anılmak bir futbolcu için önemlidir. Şükürler olsun ki hoş bir seda bıraktığımı düşünüyorum.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Geldiğim ilk günden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen büyük Kocaelispor taraftarına, bizleri gece gündüz takip eden gazeteci abi ve kardeşlerimize, kalbi Kocaelispor için atan herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Kocaelispor Süper Lig’e çıktığında inşallah ben de tribünden bu güzel camiaya destek vereceğim. Takım arkadaşlarıma sonsuz başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Eyvallah!