Vergi Dairesi önünde zam açıklaması

Bu yılın ilk altı aylık dönemin memurların maaşı enflasyon oranıyla paralel olarak yüzde 7,36, emeklilerin maaşı ise yüzde 8,36 artacak. Kamu çalışanları bu oranın Türkiye'deki 'gerçek enflasyonu' yansıtmadığını söyleyerek, maaşlarına asgari ücretteki gibi yüzde 21 zam uygulanmasını talep ediyor. Memurların sesi olmaya çalışan kamu sendikaları zam oranına tepki göstermeye devam ediyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri bugün Kocaeli Vergi Dairesi önünde bir araya gelerek zam oranına tepki gösterdi.

“MAAŞ ZAMMINA EL KONULDU”

Açıklamayı sendika adın Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Kocaeli İl Temsilciliği Adına Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu gerçekleştirdi. TÜİK’in verileri çarpıttığını ifade eden …. “Markette, manavda, pazarda, 5 TL olan ürünün fiyatı TÜİK verilerinde 1 TL olarak gösterilmiştir. Gerçek enflasyonun %14,6’lık orandan daha fazla olduğu hemen herkesin malumudur. Açlık sınırı son bir yılda %19 artarken, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam geldi. Bu yılda TÜİK’in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler, açlık sınırının altında bir zam artışına mahkum edildi. TÜİK, memurun ve emeklinin maaş zammına adeta el koydu. Faiz lobisi ile mücadele ettiğini iddia edenler ülkeyi en yüksek faiz oranlarında Avrupa 1’incisi Dünya 10’uncusu yaptılar” ifadelerini kullandı.

“BİR AVUÇ MÜTEAHHİTE PARA BULURKEN MEMURA BULAMIYOR”

Sözlerine devam eden Mutlu, “İktidar, devlet kurumlarının her birinde 4 maaş alan bürokratlara para bulurken, yurt dışındaki faiz lobilerine milyarlarca dolar faiz ödemeye devam ederken, bir avuç müteahhitte para bulurken, memurun ve emeklinin yüzde 7,36 zamma muhtaç edilmesini emekçiler olarak kabul etmiyoruz. Açlık sınırının 3.146 lira yoksulluk sınırının 11.186 TL’yi aştığı bugünün koşullarında hiç kimsenin kamu emekçilerinin maaş artışlarında TÜİK vasıtası ile açıklanan sahte enflasyon rakamlarını reva görmeye hakkı yoktur. Pandemi ile artan hayat pahalılığını görmezden gelenler geçtiğimiz “toplu sözleşmede” Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 2021 yılı için %3+3 oranında maaş artışına mahkûm etmişlerdir. Her dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla memur ve emekliler oyalanmaktadır” dedi.