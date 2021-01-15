Kocaman’dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı  

Kocaeli basın duayenlerimiz ve tarih kitaplarından öğrendiğimiz üzere; 16 Ocak 1923 günü Mustafa Kemal Paşa, İzmit’te, Abdülaziz’in Av Köşkü olarak da bilinen tarihî köşkte, bir grup gazeteciyle bir araya geliyor. Bu basın toplantısı Atatürk’ün tarihteki ilk basın toplantısıydı. Akşam 9’da başlayan toplantı, sabah 3’e kadar devam ediyor.
Türkiye’nin yeni rotasının çizildiği, Cumhuriyet’in temelinin atıldığı bu önemli toplantıda Atatürk, Kurtuluş Savaşı boyunca yazılarıyla, yaptıkları haberlerle Millî Mücadele’ye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkemizin geleceğini konuşmuş, onların fikirlerini almıştır.
16 Ocak Basın Onur Günü tarihe iz bırakan önemli bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Gazetecilik, milletin müşterek sesidir” Gazetecilik sorumluluğu, hassasiyeti, tecrübenin iletişim yeteneği ve bilgi birikimin hepsini bir arada olmasını gerektiren zor ve önemli mesleklerimizden biridir.
İlimizde yerel basın son derece önemli ve etkilidir. Kocaeli basın çevremizin tüm duayenlerinin, emekçilerinin, bu mesleğe gönlünü ve yıllarını veren herkesin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü yürekten kutlar; sağlıkla ve başarılarla bir arada olacağımız nice yıllar dilerim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.