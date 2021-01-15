Kocaman’dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı  

Kocaeli basın duayenlerimiz ve tarih kitaplarından öğrendiğimiz üzere; 16 Ocak 1923 günü Mustafa Kemal Paşa, İzmit’te, Abdülaziz’in Av Köşkü olarak da bilinen tarihî köşkte, bir grup gazeteciyle bir araya geliyor. Bu basın toplantısı Atatürk’ün tarihteki ilk basın toplantısıydı. Akşam 9’da başlayan toplantı, sabah 3’e kadar devam ediyor.

Türkiye’nin yeni rotasının çizildiği, Cumhuriyet’in temelinin atıldığı bu önemli toplantıda Atatürk, Kurtuluş Savaşı boyunca yazılarıyla, yaptıkları haberlerle Millî Mücadele’ye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkemizin geleceğini konuşmuş, onların fikirlerini almıştır.

16 Ocak Basın Onur Günü tarihe iz bırakan önemli bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Gazetecilik, milletin müşterek sesidir” Gazetecilik sorumluluğu, hassasiyeti, tecrübenin iletişim yeteneği ve bilgi birikimin hepsini bir arada olmasını gerektiren zor ve önemli mesleklerimizden biridir.

İlimizde yerel basın son derece önemli ve etkilidir. Kocaeli basın çevremizin tüm duayenlerinin, emekçilerinin, bu mesleğe gönlünü ve yıllarını veren herkesin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü yürekten kutlar; sağlıkla ve başarılarla bir arada olacağımız nice yıllar dilerim.