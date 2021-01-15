Kayıp doktorun son görüntüsü otaya çıktı

Kocaeli’de 2 gündür kayıp olarak aranan doktorun son görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı kamyoneti ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. 2 gündür bölgede aranmasına devam edilen Tolun’un aracı ile Kartepe’ye çıkma anları ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kartepe yolu üzerinde Maşukiye’de bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 13 Ocak saat 12.47’de Tolun’un kamyoneti ile Kartepe zirvesine doğru ilerlediği görünüyor.
AFAD ekipleri iz köpekleri ile aramalarını sürdürüyor. Öte yandan kayıp doktoru bulmak amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İz köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarında Tolun’un geçiş güzergahlarında yoğunlaştırıldı. AFAD ve Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda ise henüz bir bulguya ulaşılamadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.