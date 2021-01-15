Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
15 Oca 2021 - 13:11- Gündem G: 15 Oca 2021 - 13:13

İzmit Belediyesi gece boyunca kar ve buzlanmayla mücadele etti

Meteorolojiden gelen kar ve buzlanma uyarısı sonrası teyakkuza geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca yaptığı çalışmalarla kar ve buzlanmayla mücadele etti.

mask

Meteorolojiden gelen kar yağışı ve buzlanma uyarısı sonrası teyakkuza geçerek bütün hazırlıklarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önceki gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollara düşerek çalışmalarına başladı.


CADDE VE SOKAKLARDA TUZLAMA ÇALIŞMASI


Kar yağışının az seviyede olmasına rağmen yollara düşen İzmit Belediyesi ekipleri özellikle buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Gece boyunca cadde ve sokaklarda buzlama çalışmaları devam ederken sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların yaşanan buzlanmadan etkilenmemesi için ekipler var gücüyle çalıştı.
# İzmit

15 Oca 2021 - 13:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaman’dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı   mask
Kocaman’dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı  
Berfin Avrupa yolcusu mask
Berfin Avrupa yolcusu
Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten kalan yegâne mirastır’’ mask
Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten kalan yegâne mirastır’’
Vali Yavuz'dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı mask
Vali Yavuz'dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı
Yıldızlı’dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı mask
Yıldızlı’dan 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı
Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan doktordan haber alınamıyor mask
Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan doktordan haber alınamıyor
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek mask
Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi... mask
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi...
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de mask
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de
Hürriyet’e soruşturma açıldı mask
Hürriyet’e soruşturma açıldı
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz mask
Bülent Börekçilik: İzmit bayisini kapatıyoruz
Tır şoförü evinde intihar etti mask
Tır şoförü evinde intihar etti

GALERİ

Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı mask
Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar mask
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım)
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti mask
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı mask
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı
Sapanca Gölü can çekişiyor mask
Sapanca Gölü can çekişiyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL