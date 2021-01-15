İzmit Belediyesi gece boyunca kar ve buzlanmayla mücadele etti

Meteorolojiden gelen kar yağışı ve buzlanma uyarısı sonrası teyakkuza geçerek bütün hazırlıklarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önceki gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollara düşerek çalışmalarına başladı.
CADDE VE SOKAKLARDA TUZLAMA ÇALIŞMASI
Kar yağışının az seviyede olmasına rağmen yollara düşen İzmit Belediyesi ekipleri özellikle buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Gece boyunca cadde ve sokaklarda buzlama çalışmaları devam ederken sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların yaşanan buzlanmadan etkilenmemesi için ekipler var gücüyle çalıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.