İzmit Belediyesi gece boyunca kar ve buzlanmayla mücadele etti

Meteorolojiden gelen kar yağışı ve buzlanma uyarısı sonrası teyakkuza geçerek bütün hazırlıklarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önceki gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollara düşerek çalışmalarına başladı.



CADDE VE SOKAKLARDA TUZLAMA ÇALIŞMASI



Kar yağışının az seviyede olmasına rağmen yollara düşen İzmit Belediyesi ekipleri özellikle buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Gece boyunca cadde ve sokaklarda buzlama çalışmaları devam ederken sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların yaşanan buzlanmadan etkilenmemesi için ekipler var gücüyle çalıştı.