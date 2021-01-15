Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı kamyoneti ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Kocaeli ve çevre illerden gelen AKUT, AFAD, JAK ve sivil toplum kuruluşları katıldı.
15 Oca 2021 - 14:05- Asayiş Güncelleme: 15 Oca 2021 - 14:09
Kayıp doktorun arkadaşı konuştu
Kocaeli’de iki gündür kendisinden alınamayan arkadaşları da farklı illerden gelerek arama çalışmalarına katıldı. İzmir'den Tolun'u aramak için gelen arkadaşı Hayrettin Levent, "Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.