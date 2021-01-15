"16 Ocak  Basın Onur  Gününü kutluyoruz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilk kez 16 Ocak 1923’te İzmit’te düzenlediği basın toplantısının 98’inci yıl dönümü olan 16 Ocak Basın Onur Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin gerçekleştireceği bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Dernek Başkanı Cemal Kaplan, pandemi nedeniyle törenlerin kısıtlı katılım ile gerçekleştirileceğini belirterek, “Atatürk, ilk basın toplantısını ilimizde gerçekleştirerek, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” mesajını vermesi ve demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit’ten duyurması bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır" dedi.

"ATATÜRK'ÜN BASINA VERDİĞİ ÖNEM"

Kaplan sözlerinin devamında,"16 Ocak, Atatürk’ün basına verdiği önemi ifade etmekte, bu günün Basın Onur Günü olarak kutlanması da basın mensuplarının, yazarların, Türkiye’nin kurtuluşu ve inşasına sundukları benzersiz katkıyı göstermektedir.Kamu yönetimi ile milletimiz arasında köprü görevi üstlenen basınımız, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir.

"ÜYELERİMİZE YÖNELİK BİR ÇEKİLİŞ OLACAK"

16 Ocak Basın Onur Günümüz nedeniyle Cumartesi günü sabah 09.30’da Atatürk Anıtına çelenk bırakacağız. Daha sonra saat 10.00’da Kasr-ı Hümayunda Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İzmit Belediye Başkanımızın katılımıyla, pandemi nedeniyle sadece yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz ile eski dönem başkanlarımızın bulunacağı bir tören düzenleyeceğiz. Saat 15.30’da ise Doğa Türk Tv stüdyolarında, derneğimizin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak üyelerimize yönelik bir çekilişimiz olacak" dedi.