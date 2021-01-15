Kar timi 24 saat görev başında  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilimizde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kentimizin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Gece ve gündüz iki ekip nöbet tutan karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için gün boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliği sağlanıyor.

TÜM İLÇELERDE EKİPLER 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tuz depolama şantiyesinde tuz, kullanıma hazır olarak bulunduruluyor. Tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle hazır kıta bekleyen ekipler, yolu tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli açık tutuyor.

KARLA MÜCADELE EKİBİ

Karla Mücadele Ekibi Gebze’de 16, Derince ’de 11, Körfez’de 15, İzmit’te 45, Kartepe’ de 22, Başiskele’ de 15, Gölcük’te 8, Karamürsel’de 6, Kandıra’da 10, Solaklar Şantiyesi’nde 7 olmak üzere toplam 155 kişiden oluşuyor. 36 adet pto, 17 adet greyder, 8 adet loader, 9 adet ekskavatör, 2 adet bobcat ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kar bıçağı dağıtılmış köy yollarında kullanılacak 24 adet traktör kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

KAR KÜREME VE TUZLAMA YAPILIYOR

Tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

YOLLAR BUZLANMAYA KARŞI GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getiriyor. Gölcük; İcadiye – Mesruriye – Ayvazpınar - Hamidiye, İrşadiye - Eriklitepe, Sirretiye – Mahmudiye – Eskiferhadiye - Kampara, Karamürsel; Selimiye – Lütfiye – Sofular – Senaiye – Akçat – İnebeyli – Karaahmetli – Semetler - Çamdibi, Avcıköy – Tahtalı – Kadriye - Senaiye arası ve Fulacık, Karapınar - Sünnibaba – Kavak – Oluklu – Çamçukur - Pazarköy, Gebze; GOSB Işıklar – Pelitli - Palgaz rampası - E.İst.Yolu, TEM Yanyol - Kirazpınar TOKİ-Emlak Konutları-TÜBİTAK Yolu, Şekerpınar Yan Yol-Mollafenari-Cumaköy- Kadıllı-Ovacık-Mudarlı- Tavşanlı-Demirciler-Köseler- Tepecik-Mermerciler OSB-E. İst. Yolu, Körfez; İlimtepe, Belen, Elmacık, Dereköy gibi güzergahlar ve birçok farklı güzergahta çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, 24 saat süren iki vardiya kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutuyor.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA YOLLAR TEMİZLENİYOR

Köylerde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan kar bıçaklarıyla köy yolları yollar açılıyor.