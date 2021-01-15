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15 Oca 2021 - 16:11- Gündem G: 15 Oca 2021 - 16:25

Sokakta kalan vatandaşa yardım eli

İzmit Belediyesi uzun süredir sokakta kaldığını tespit ettiği vatandaşın için harekete geçti.

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İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolunda Acısu Vergi Dairesi önünde sokakta yaşayan vatandaşa elini uzattı. Havaların soğuması sebebiyle semt polikliniğin arkasında yattığı tespit edilen Hayrettin isimli vatandaşı Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi. Barınma evine götürülmesi için bulunduğu yerden araç ile alınan vatandaş, artık sıcak bir evde yaşayacak. 


İZMİT BELEDİYESİNİN GÖZLERİ HER YERDE


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzmit’i köşe bucak dolaşarak halkın sorunlarını göz ardı etmeden çalışmalarını sürdürüyor. Sokakta kalan vatandaşın bakım evine girmesini sağlayan ekipler, tespit edilen her soruna çözüm bulmaya devam edeceklerini belirtti.
# İzmit, Büyükşehir

15 Oca 2021 - 16:11 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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