Sokakta kalan vatandaşa yardım eli

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolunda Acısu Vergi Dairesi önünde sokakta yaşayan vatandaşa elini uzattı. Havaların soğuması sebebiyle semt polikliniğin arkasında yattığı tespit edilen Hayrettin isimli vatandaşı Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi. Barınma evine götürülmesi için bulunduğu yerden araç ile alınan vatandaş, artık sıcak bir evde yaşayacak.



İZMİT BELEDİYESİNİN GÖZLERİ HER YERDE



İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzmit’i köşe bucak dolaşarak halkın sorunlarını göz ardı etmeden çalışmalarını sürdürüyor. Sokakta kalan vatandaşın bakım evine girmesini sağlayan ekipler, tespit edilen her soruna çözüm bulmaya devam edeceklerini belirtti.