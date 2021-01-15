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15 Oca 2021 - 16:20- Gündem G: 15 Oca 2021 - 17:29

Çekmeköy'de 73 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çekmeköy'de 73 m² daire icradan satılıktır

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Çekmeköy Belediyesi E-İmar Durum Bilgisi sayfasından; İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taşdelen Mh. , 286 Ada, 10 parsel taşınmazın 17.10.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Taşdelen Uygulama İmar Planı kapsamında: ayrık nizam H:Serbest, Emsal:0.80 yapılanma şartlarında Konut Alanı’nda kalmakta olduğu anlaşılmaktadır.

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# İstanbul

15 Oca 2021 - 16:20 - Gündem

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