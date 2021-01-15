Denizli/Pamukkale'de 139 m2 daire mahkemeden satılık

Denizli İl, Pamukkale İlçe, Kuşpınar Mah.2929 Ada, 1 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz meskenin bulunduğu , ana taşınmaz 161,00 m2 miktarlı, B+Z+4 katlı betornarme karkas bina mevcut olup, toplam 6 meskenden oluşmaktadır. 20 yıllık, asansörlü,merdivenleri mermer kaplı,girişi demir kapılıdır. 1. Katta bulunan 3 Nolu BB. Sayılı mesken, 30/161 arsa paylı, 3 oda+1 salon+mutfak+banyo+wc+antre+1 balkondan oluşmakta, doğalgazlı ve 139 m2 alanlıdır.Demokrası meydanı,Çamlık Foruma 160 m.,incilipınar parkına cumartesi semt pazarına yakın,arka sokakta,çevresinde 5 katlı binalar olup,tüm belediye hizmetlerinden,elektrik,su,kanalizasyon ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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