Denizli İl, Pamukkale İlçe, Kuşpınar Mah.2929 Ada, 1 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz meskenin bulunduğu , ana taşınmaz 161,00 m2 miktarlı, B+Z+4 katlı betornarme karkas bina mevcut olup, toplam 6 meskenden oluşmaktadır. 20 yıllık, asansörlü,merdivenleri mermer kaplı,girişi demir kapılıdır. 1. Katta bulunan 3 Nolu BB. Sayılı mesken, 30/161 arsa paylı, 3 oda+1 salon+mutfak+banyo+wc+antre+1 balkondan oluşmakta, doğalgazlı ve 139 m2 alanlıdır.Demokrası meydanı,Çamlık Foruma 160 m.,incilipınar parkına cumartesi semt pazarına yakın,arka sokakta,çevresinde 5 katlı binalar olup,tüm belediye hizmetlerinden,elektrik,su,kanalizasyon ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
15 Oca 2021 - 16:22- Gündem Güncelleme: 15 Oca 2021 - 17:37
Denizli/Pamukkale'de 139 m2 daire mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, /Pamukkale'de 139 m2 daire mahkemeden satılıktır
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.