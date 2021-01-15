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15 Oca 2021 - 17:37- Siyaset G: 15 Oca 2021 - 17:41

Saldırganları destekler niteliğinde paylaşım

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın saldırıya uğraması sonrası MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, saldırganları destekler niteliğinde bir paylaşım yaptı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’daki evinin önünde 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Gelecek Partisinde yapılan ilk açıklamada, Özdağ'ın aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırıya uğradığı, başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralandığı ifade edildi. Konu ile ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açılamada, 26. dönem milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın, ikametgahı önünde fiziki saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadesi kullanıldı.

İLÇE BAŞKANINDAN DESTEK NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

Özdağ’a yapılan saldırı gündemdeki sıcaklığını korurken Milliyetçi Hareket Partisi Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Yaralı halde hastanede yatağında yatan Özdağ’ın fotoğrafını paylaşan Gürsü fotoğrafa, “Klavye kahramanlığın sonucu bu haldir. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir” notunu düştü.

SEMİH YALÇIN’IN HEDEFİNDEYDİ

Selçuk Özdağ, geçen günlerde Twitter hesabından MHP hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından Twitter'dan hedef alınmıştı. Yalçın, "Kendisi hasbelkader MHP ve Ülkücü camiada başladığı siyasi hayatına BBP ve Ak Parti ile devam etmiş; ardından İYİ Partili olmuş, son olarak da Gelecek Partisi kurucular kuruluna girmiştir" dediği Özdağ'ı "bir siyaset bukalemunu", "gevşek", "dönek", "hain", "oportünist", "revizyonist", "satılmış" ve "müptezel" gibi sözlerle hedef almıştı.

# destek, Derince

15 Oca 2021 - 17:37 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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